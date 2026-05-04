與 강진 지선 후보들 “성추행·인사비리 의혹 강진원 사퇴하라”
“명확히 해명하고 즉각 사퇴하라” 촉구
더불어민주당 소속 전남 강진군 지역 지방선거 후보자들이 최근 성추행·인사비리 의혹 등이 잇달아 제기된 무소속 강진원 강진군수 예비후보에 대해 즉각적인 해명과 후보 사퇴를 촉구하고 나섰다.
민주당 소속 6·3 지방선거 강진군 지역 후보자들은 4일 오후 전남 무안군 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “강 예비후보를 둘러싼 성추행 의혹과 승진 인사 금품 요구, 특정 업체 특혜, 불법 당원 모집 논란은 공직 후보자의 도덕성과 자격을 의심하게 하는 중대한 사안”이라며 “강진군민 앞에 명확히 해명하고 즉각 사퇴하라”고 밝혔다.
이들은 “반복된 탈당과 복당 시도로 정당정치를 흔든 것도 모자라 중대한 의혹 앞에서 침묵으로 일관한다면 군민의 신뢰를 받을 자격이 없다”면서 “답할 수 없다면 정치적 책임을 지고 사퇴해야 한다”고 강조했다.
이어 “피해 주장 당사자와 제보자에 대한 비난이나 압박, 회유 등 어떠한 2차 가해도 없도록 공개적으로 약속하라”고 강 후보에게 요구했다.
불법 당원 모집이 적발돼 민주당 경선에서 배제된 이후 무소속 출마를 선언한 강 예비후보는 과거 성추행 의혹과 함께 강진군수 재임 시절 강진군 내 승진·보직 인사 금품 제공 관행 의혹 등이 불거지며 최근 논란이 확산하고 있다.
이와 관련 강 예비후보 측은 “(장인) 상중이라 정치 활동을 중단한 상태”라며, 장례가 끝난 이후 대응해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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