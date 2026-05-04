전남 영암군 보건소 의사 연봉은?…2억7천만원
전남 영암군이 2억7000만원에 달하는 연봉을 내걸어 시니어 전문의를 채용했다.
4일 군에 따르면 약 30년 경력의 흉부외과 전문의인 A씨(65)를 채용해 군서보건지소에 배치하고 오는 6일부터 진료를 시작한다.
지난해 3월 군서의원 폐원 이후 발생한 의료 공백을 해소하고, 주민들에게 안정적인 1차 의료서비스를 제공하기 위해 추진됐다.
채용된 전문의 A씨는 원자력병원에서 오랜 기간 근무했으며, 연봉은 2억7000여만원으로 알려졌다.
군은 의료공백 해소를 위해 2024년 소아청소년과 전문의를 채용하기도 했다.
이희숙 영암군 보건소장은 “군서의원 폐원 이후 주민 불편이 이어져 왔다”며 “시니어 전문의 배치를 통해 보다 안정적인 의료서비스를 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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