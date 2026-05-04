외톨이 20대 암환자의 특별 주문에 동네 배달기사 총출동
중국에서 홀로 병상에 누워 투병하던 20대 암 환자가 배달 애플리케이션(앱)을 통해 음식이 아닌 ‘사람의 온기’를 주문해 기적 같은 위로를 받은 사연이 전해져 감동을 주고 있다.
1일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면 광둥성 포산시에 사는 여성 리(24)는 희귀 혈액암 판정을 받고 4차례의 힘든 항암치료를 견디며 병원 생활을 하고 있었다.
치료비 마련을 위해 타지에서 일하는 아버지와 인턴 생활로 바쁜 남동생 때문에 리는 기나긴 투병 생활의 대부분을 병실에서 홀로 보내야만 했다. 외로움과 싸우던 그는 결국 지난달 15일, 배달 앱 요청란에 배달 음식 대신 자신과 2시간 동안만 병실에 함께 있어 달라는 이색 주문을 남겼다.
이 주문을 수락한 한 배달 기사는 리의 안타까운 사연을 지역 배달 기사 단체 채팅방에 공유했다. 이후 기사들의 자발적인 릴레이 방문이 시작됐다. 힘든 근무를 마친 배달 기사들은 피곤한 몸을 이끌고 우유, 간식, 인형, 책 등을 사 들고 병원을 찾아 리의 말벗이 되어주었다. 일부 기사들은 그와 대화하기 위해 평소보다 일을 일찍 마치거나, 3시간 거리를 달려오기도 했다.
이러한 배달 기사들의 따뜻한 방문이 계속되면서 외로웠던 리의 표정은 눈에 띄게 밝아졌고, 잃었던 식욕도 되찾은 것으로 알려졌다.
리의 사연이 온라인을 통해 널리 퍼지자, 지역 경찰관과 암을 극복한 시민들까지 병실을 찾아와 희망의 메시지를 전하는 등 훈훈한 릴레이가 이어졌다.
수많은 이들의 응원 덕분에 건강이 안정세를 보인 리는 지난달 20일 무사히 퇴원했다. 현재 그는 동생과의 골수 이식 적합 여부 검사를 마친 뒤, 다음 단계 치료를 준비하며 회복에 집중하고 있는 것으로 전해졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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