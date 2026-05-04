영진전문대 파크골프경영과 재학생 파크골프대회 성료
대구 영진전문대학교 파크골프경영과는 4일 경북 고령군 대가야파크골프장에서 ‘제7회 영진 재학생 파크골프대회’를 개최했다.
이번 대회는 전국 파크골프대회에 출전할 대학 대표 선수 선발과 재학생 간 친목 도모를 위해 열렸다. 이날 700여명의 재학생이 참가해 역대 최대 규모로 열렸다. 대표선발전(2·4그룹)과 친선교류전(1·3그룹)으로 나뉘어 경기가 진행됐고 우수 성적을 거둔 학생들이 전국대회에 출전할 대학 대표 선수로 선발됐다.
조진석 파크골프경영과 학과장은 “이번 대회는 학생들의 경기력 향상은 물론 산업체와의 협력 네트워크를 더욱 공고히 하는 계기도 됐다”며 “선발된 선수들이 8월 열리는 제1회 전국 대학생 파크골프대회에서 좋은 성과를 거두길 기대한다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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