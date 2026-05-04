충남도, 녹색건축 정책 최종보고회 개최
충남도는 2030년까지 건물부문 온실가스 배출량 8만6500t 감축을 목표로 녹색건축 정책을 추진키로 했다.
도는 4일 도청에서 이러한 내용의 ‘제3차 충남도 녹색건축물 조성계획(2026∼2030)’ 수립 최종보고회를 개최했다고 밝혔다.
먼저 신축 건축물의 경우 설계 단계부터 에너지성능 기준을 강화하고, 민간 건축물의 제로에너지건축물(ZEB) 자발적 인증 확대를 유도할 계획이다.
기존 건축물은 그린리모델링 사업을 통해 노후화된 건축물의 에너지 성능 개선을 지속 추진하기로 했다.
건축물 에너지·자원 효율 고도화는 신재생에너지 다원화와 목재 등 저탄소 건축자재 활용 확대 등을 통해 추진한다.
녹색건축 정보 플랫폼은 설계‧시공‧운영 단계 전반을 지원하는 전문 지원체계를 구축해 공공·민간 녹색건축을 확산한다.
도는 최종보고회에서 제시된 전문가 의견을 수렴해 5월 중 계획 수립을 마무리할 예정이다.
도 관계자는 “민간 건축물은 초기 비용 부담과 정보 부족 등으로 인해 자발적인 참여가 제한적인 상황이었다”며 “3차 계획을 통해 공공에서 축적된 성과를 민간으로 확산시켜 건물부문 온실가스 감축을 본격화 할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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