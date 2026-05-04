前 검찰개혁위원장 “조작기소특검법, 선거 이후로 미뤄야”
검찰개혁위원장을 역임한 박찬운 한양대 로스쿨 교수가 더불어민주당의 ‘조작기소 특검법’ 추진을 두고 “입법만능주의를 경계해야 할 전형적 사례”라며 법안 처리를 선거 이후로 미뤄야 한다고 주장했다.
박 교수는 4일 페이스북에 “특검법 논의는 선거 이후로 미루는 것이 현명하다”며 “여당이 무리하게 법안을 밀어붙일 경우 지방선거에서 역풍을 맞을 수 있다”고 경고했다.
이어 “이 사안이 정치 쟁점화될 경우 여당 후보들이 야권의 집중 공세에 노출되고, 지지층에도 실망을 줄 수 있다”고 덧붙였다.
박 교수는 이번 조작기소 특검 법안을 ‘과유불급’으로 규정하며 검찰개혁 기조와의 충돌을 지적했다.
정부와 여당이 검찰의 수사·기소 분리를 추진하면서 동시에 특검을 상시적으로 도입하고, 신뢰를 잃은 검찰 인력을 특검에 다시 투입하는 것은 “자기모순”이라는 취지다.
또 특검 도입과 관련해 “불가피한 상황이 있음을 인정한다”고 하면서도 “특검은 최소한의 범위에서 절제된 요건으로 만들어져야 한다”고 강조했다.
아울러 절대다수 의석을 가진 여당의 판단 자체는 존중될 수 있다는 입장을 밝히면서도 법안의 구체적 내용에 대해서는 별도의 검토가 필요하다고 지적했다.
특히 이미 기소돼 재판이 진행 중인 대통령 관련 사건을 특검으로 이첩해 공소를 유지하도록 한 조항과 관련해 “사실상 공소취소를 위한 우회로라는 비판을 피하기 어렵다”고 밝혔다.
이어 해당 내용이 권력분립 및 자기심판금지 원칙과 충돌할 수 있다는 점을 언급했다.
또한 “특검이 설치된다면 그 역할은 검찰이 밝혀내지 못한 조작·기소 등의 범죄를 규명하는 데 집중해야 한다”며 “그 결과에 따라 검찰의 공소취하든 재판부의 독자적 판단이든 사후에 결정되어야 옳다”고 밝혔다.
진보 성향 법학자인 박 교수는 지난해 10월부터 국무총리 산하 검찰개혁추진단 자문위원장으로 활동하다가 민주당 내 검찰개혁 방향을 비판하며 지난 3월 사퇴했다.
박 교수는 검사의 수사개시권을 박탈하되, 보완수사권은 남겨둬야 한다고 주장해 왔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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