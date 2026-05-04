‘포천 한탄강 봄 가든페스타’ 개막…38일간 봄 축제 열려
축제 기간 20만명 유치 기대
관광·지역경제 활성화 시동
‘2026 포천 한탄강 봄 가든페스타’가 개막하며 38일간의 봄 축제 일정에 돌입했다.
경기 포천시는 지난 2일 한탄강 생태경관단지에서 개막식을 열고 오는 6월 7일까지 이어지는 축제 운영을 본격 시작했다.
개막식에는 1만1000여명의 관람객이 몰리며 높은 관심을 보였다. 시는 축제 기간 약 20만명 방문객 유치를 목표로 설정하며, ‘한탄강 봄 가든페스타’가 경기북부 대표 봄 축제로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.
이번 축제는 유네스코 세계지질공원으로 지정된 한탄강의 자연경관을 기반으로 Y형 출렁다리를 중심으로 한 체류형 관광 콘텐츠를 선보이는 것이 특징이다.
입장료와 전기자전거 이용료 일부를 지역화폐로 환급하는 방식도 도입해 관광객 만족도를 높이는 동시에 지역 내 소비를 유도하는 등 지역경제 활성화 효과도 노리고 있다.
개막식에서는 자연경관을 배경으로 다양한 공연이 펼쳐졌다. 식전행사로 진행된 ‘포천펫스타 봄 에디션’ 도그 댄스 공연에 이어 비보이팀 엠비크루의 역동적인 무대가 축제 분위기를 끌어올렸고, 가수 자두의 축하공연이 더해져 가족 단위 관람객들의 호응을 이끌었다.
축제 기간에는 ‘포천펫스타 봄 에디션’ ‘포천 홀스타인 품평회’ ‘애니멀스토리 인 평강랜드’ 등 다양한 연계 프로그램이 운영된다.
동물 전시와 먹이주기 체험, 농·특산물 판매와 먹거리로 구성된 리버마켓, 주말·공휴일 거리 공연과 체험 프로그램 등이 마련돼 방문객들에게 다채로운 즐길거리를 제공할 예정이다.
김종훈 포천시장 권한대행은 “포천 한탄강 가든페스타가 경기북부를 대표하는 축제로 자리 잡고 있다”며 “정원과 문화 콘텐츠를 기반으로 관광과 지역경제가 함께 성장하는 축제로 지속 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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