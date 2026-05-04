김고은, 어린이날 서울대어린이병원에 5000만원…6년째 기부

“대중에게 받은 사랑에 보답”

배우 김고은. BH엔터테인먼트 제공

배우 김고은(35)이 어린이날을 맞아 서울대학교어린이병원에 5000만원을 기탁했다고 소속사 BH엔터테인먼트가 4일 밝혔다.



기부금은 서울대학교어린이병원후원회를 통해 경제적 어려움으로 치료받기 힘든 저소득층 환아들을 위한 지원 기금으로 전액 사용될 예정이다.



김고은은 2021년부터 6년째 어린이날마다 이 병원에 기부금을 전달하며 나눔을 이어오고 있다. 그는 “도움의 손길이 필요한 어린이들의 치료에 소중하게 사용됐다는 이야기를 듣고 큰 울림을 받았다”며 “앞으로도 대중에게 받은 사랑에 보답하는 배우가 되기 위해 노력하겠다”고 말했다.



김고은은 티빙 오리지널 시리즈 ‘유미의 세포들’ 시즌3을 통해 시청자를 만나고 있다. 현재 차기작 ‘혼’을 촬영 중이다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8369 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 배우 김고은(35)이 어린이날을 맞아 서울대학교어린이병원에 5000만원을 기탁했다고 소속사 BH엔터테인먼트가 4일 밝혔다.기부금은 서울대학교어린이병원후원회를 통해 경제적 어려움으로 치료받기 힘든 저소득층 환아들을 위한 지원 기금으로 전액 사용될 예정이다.김고은은 2021년부터 6년째 어린이날마다 이 병원에 기부금을 전달하며 나눔을 이어오고 있다. 그는 “도움의 손길이 필요한 어린이들의 치료에 소중하게 사용됐다는 이야기를 듣고 큰 울림을 받았다”며 “앞으로도 대중에게 받은 사랑에 보답하는 배우가 되기 위해 노력하겠다”고 말했다.김고은은 티빙 오리지널 시리즈 ‘유미의 세포들’ 시즌3을 통해 시청자를 만나고 있다. 현재 차기작 ‘혼’을 촬영 중이다.권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지