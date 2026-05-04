제주 4·3 다룬 ‘내 이름은’ 우디네극동영화제 관객상 수상
제주 4·3 사건을 다룬 정지영 감독의 영화 ‘내 이름은’이 제28회 이탈리아 우디네극동영화제에서 관객상을 받았다.
‘내 이름은’ 제작사 렛츠필름과 아우라픽스는 4일 수상 소식을 전하며 “관객상은 영화제를 찾은 전 세계 영화 팬들이 직접 관람한 뒤 투표해 선정한 결과라는 점에서 그 의미가 남다르다”고 밝혔다.
우디네극동영화제는 아시아 영화를 소개하는 유럽 최대 규모 영화제로 이탈리아 북부 도시 우디네에서 매해 열린다.
‘내 이름은’은 올해 경쟁 부문에 초청받아 지난달 29일 우디네 누오보 조반니 극장에서 공식 상영됐다. 영화제 측은 “현재와 과거의 폭력을 연결하고, 개인적 고통을 제주 4·3 학살이라는 더 큰 역사적 트라우마와 연결한 수작”이라고 평했다.
‘내 이름은’은 영옥이라는 이름을 버리고 싶어 하는 18세 소년(신우빈)과 그의 어머니 정순(염혜란)이 잊힌 과거의 아픈 기억을 찾아가는 이야기다. 국내에서는 지난달 15일 개봉해 관객 20만명 돌파를 목전에 두고 있다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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