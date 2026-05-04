시사 전체기사 [속보] 종합특검 “방첩사 조사서 2024년 상반기 계엄 준비 정황 확인” 입력:2026-05-04 14:10 수정:2026-05-04 14:25 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 권창영 2차 종합특검팀의 김지미 특검보가 4월 20일 오후 경기 과천 2차 종합특검팀 사무실 브리핑룸에서 브리핑을 하고 있다. 뉴시스[속보] 종합특검 “방첩사 조사서 2024년 상반기 계엄 준비 정황 확인”백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1163 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 1 화나요 3 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 초등생에 “오빠라 해봐” 설화…정청래 “아이에게 송구” 사과 2 박용진, 삼성전자 노사 향해 “끼리끼리 먹자판 잔치, 집안싸움” 3 트럼프 ‘분노의 칼날’ 韓 향하나… 靑 “주한미군 영향 없지만 주시” 4 추경호 “지난 10년 민주당 정권이 더 길어, 누가 대구 홀대했나” [인터뷰] 5 이광재 ‘추노’한다는 안철수 “분당 주민 마음 후벼파” 해당분야별 기사 더보기 1 “1인당 6억, 반도체만 챙겨주냐”… 삼전 노조 탈퇴 러시 2 해외여행 어쩌나… 운임 55만원에 유류할증료 107만원 3 학생 아이디어가 국제 모터 페스티벌로… “하루 14만명 몰렸다” 4 ‘엄카 대신 내 카드’ 청소년 신용카드 시대 열렸다 5 “사상 최대 규모”…삼성가 5년간 12조 상속세 완납 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] ‘알몸각서’ 등 피해자 342명 성착취 총책 징역 11년 선고 2 된장찌개에서 싱크대 뚜껑이?…“배 아프면 청구하셔라” 3 또 임신부 ‘뺑뺑이’… 280㎞ 헬기 이송했지만 태아 사망 4 “아이 살려달라” 순찰차 두드린 아버지…경찰이 길 열었다[아살세] 5 국민연금 月 200만원↑ 수급자 9만명… 275만명은 40만원↓ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘승부수’ 던진 트럼프 “호르무즈 해협 선박 탈출 지원…방해엔 강력 대처” 2 대서양 크루즈선 한타바이러스 감염… 3명 사망·3명 치료 3 이란 전쟁 ‘유가 쇼크’에 美 항공사 첫 파산 4 이란, 美 호르무즈 통항지원 계획에 “휴전위반 간주” 경고 5 美 국민 66% “이란전 대처 반대”… 최악 여론에 갈라지는 ‘MAGA’ 해당분야별 기사 더보기 1 김하성 재활 순항…‘LG 복귀설’ 고우석 선택은 2 황인범 결국 시즌 아웃…한달 앞 다가온 월드컵 비상 3 24시간 늑장 2벌타로 연장 무산된 허인회…“이해할 수 없는 판정 매우 억울하다” 4 하정우가 전두환, 손석구가 노태우…윤종빈 신작 ‘보통사람들’ 5 가족 관객 불러 모은 ‘슈퍼 마리오 갤럭시’ 깜짝 흥행 해당분야별 기사 더보기 1 “엄마는 연쇄 성폭행범 아들을 끝까지 사랑할 수 있을까요?” 2 ‘흑인 비하’ 티셔츠 입고 공연한 GD…소속사 사과 3 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 4 부산서 어린이날 어디 갈까… 체험형 행사 풍성 5 최휘영, 한예종 광주 이전 논란에 “옮긴다는 생각 해본 적 없어” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘라면국물’로 붉게 물든 관악산 정상…과천시 긴급 정화 나서 [속보] 종합특검 “방첩사 조사서 2024년 상반기 계엄 준비 정황 확인” ‘흑인 비하’ 티셔츠 입고 공연한 GD…소속사 사과 어린이날 선물 비용은? “평균이 거의 10만원…10년새 2배 올라” 정청래·하정우 “아이가 논란 중심 서게 돼 송구”… 野 “그게 사과?” 된장찌개에서 싱크대 뚜껑이?…“배 아프면 청구하셔라” 李대통령 “조작기소 특검법 與가 여론 수렴해 정해달라” “1인당 6억, 반도체만 챙겨주냐”… 삼전 노조 탈퇴 러시 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요