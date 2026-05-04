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[속보] 종합특검 “방첩사 조사서 2024년 상반기 계엄 준비 정황 확인”

입력:2026-05-04 14:10
수정:2026-05-04 14:25
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권창영 2차 종합특검팀의 김지미 특검보가 4월 20일 오후 경기 과천 2차 종합특검팀 사무실 브리핑룸에서 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

[속보] 종합특검 “방첩사 조사서 2024년 상반기 계엄 준비 정황 확인”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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