김관영 “기소 땐 정계 은퇴”…무소속 행보에 전북 지선 ‘격랑’

김 지사 “특검 내란 프레임은 정치적 야욕”

이원택 의원과 ‘정치생명’ 승부수

7일 무소속 공식 선언 구상

윤준병 위원장 “무소속 출마는 도민 갈등 유발”

기자간담회하는 김관영 전북특별자치도지사. 연합뉴스

대리기사비 대납 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 특검 기소 시 ‘정계 은퇴’를 선언하며 무소속 출마를 향한 정면돌파에 나섰다. 민주당의 공고한 독주 체제였던 전북지사 선거 구도가 현직 지사의 파격적인 배수진으로 인해 예측 불허의 양강 구도로 급변하고 있다.



김 지사는 4일 도청 기자실에서 간담회를 열고 “2차 종합특검이 내란 방조 사건으로 나를 기소한다면 정계를 은퇴하겠다”며 승부수를 던졌다. 그는 “불기소를 자신하기보다 정치인이 자신의 말에 무거운 책임감을 느껴야 한다는 취지”라며, 해당 의혹을 제기한 이원택 의원을 향해 “오직 김관영을 컷오프시키려는 정치적 야욕이 전북에 내란 프레임을 씌운 것”이라고 직격했다.



이날 관심을 모은 무소속 출마 여부에 대해선 ‘심사숙고 중’이라며 말을 아꼈으나, 독자 노선 강행 가능성은 높다. 김 지사는 “정청래 대표의 횡포와 도민 무시에 대한 분노가 존재한다”며 오는 7일 도청 앞 광장에서 최종 입장을 발표하겠다고 예고했다. 현직 단체장은 직을 유지한 채 입후보가 가능한 만큼, 김 지사는 지사직을 유지하며 선거를 치를 방침인 것으로 알려졌다.



지역 내 공천 공정성 논란은 이미 임계치를 넘었다는 분석이 나온다. 지난 1일 이원택 후보의 선거사무소 개소식 현장에서는 당원 등 300여명이 참석해 윤리 감찰의 형평성을 규탄하는 대규모 집회가 열렸다. 또한 4일 전북도의회에서는 ‘정청래 사당화 저지 범도민대책위’가 기자회견을 열고 “도민 5133명이 출마 촉구 서명에 동참했다”며 김 지사의 무소속 등판에 힘을 실었다.



민주당 전북도당은 즉각 반발하고 나섰다. 윤준병 도당위원장은 이날 간담회에서 “무소속 출마는 올바른 자세가 아니다”라며 “솔로몬 우화에서 진짜 엄마가 아이를 포기했듯, 도민을 갈등시키는 것은 지사로서 바람직하지 않다”고 비판했다. 김 지사가 명분으로 내세운 ‘도정 연속성(올림픽 유치 등)’에 대해서도 “이재명 정부 하에서 무소속 후보가 전북 발전을 유인할 수 있겠느냐”며 회의적인 시각을 드러냈다.







김 지사는 지난해 11월 전주의 한 식당에서 청년 위원 등 20여 명과 식사한 뒤 대리기사비 명목으로 1인당 2만~10만 원씩, 총 108만원을 건넨 의혹을 받고 있다. 지난달 초 관련 CCTV 영상이 공개되자 민주당은 긴급 윤리감찰 착수 12시간 만에 김 지사를 전격 제명했다.



김 지사가 전통적인 민주당 텃밭으로 불리는 전북에서 무소속 출마라는 배수진을 친 배경에는 ‘도정 연속성’에 대한 의지가 깔려 있다. 그는 출마 선언을 통해 2036년 하계올림픽 유치와 현대자동차 투자 유치 등 핵심 사업을 성공적으로 마무리하기 위해 재선이 반드시 필요하다는 점을 명분으로 내세울 것으로 보인다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대리기사비 대납 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 특검 기소 시 ‘정계 은퇴’를 선언하며 무소속 출마를 향한 정면돌파에 나섰다. 민주당의 공고한 독주 체제였던 전북지사 선거 구도가 현직 지사의 파격적인 배수진으로 인해 예측 불허의 양강 구도로 급변하고 있다.김 지사는 4일 도청 기자실에서 간담회를 열고 “2차 종합특검이 내란 방조 사건으로 나를 기소한다면 정계를 은퇴하겠다”며 승부수를 던졌다. 그는 “불기소를 자신하기보다 정치인이 자신의 말에 무거운 책임감을 느껴야 한다는 취지”라며, 해당 의혹을 제기한 이원택 의원을 향해 “오직 김관영을 컷오프시키려는 정치적 야욕이 전북에 내란 프레임을 씌운 것”이라고 직격했다.이날 관심을 모은 무소속 출마 여부에 대해선 ‘심사숙고 중’이라며 말을 아꼈으나, 독자 노선 강행 가능성은 높다. 김 지사는 “정청래 대표의 횡포와 도민 무시에 대한 분노가 존재한다”며 오는 7일 도청 앞 광장에서 최종 입장을 발표하겠다고 예고했다. 현직 단체장은 직을 유지한 채 입후보가 가능한 만큼, 김 지사는 지사직을 유지하며 선거를 치를 방침인 것으로 알려졌다.지역 내 공천 공정성 논란은 이미 임계치를 넘었다는 분석이 나온다. 지난 1일 이원택 후보의 선거사무소 개소식 현장에서는 당원 등 300여명이 참석해 윤리 감찰의 형평성을 규탄하는 대규모 집회가 열렸다. 또한 4일 전북도의회에서는 ‘정청래 사당화 저지 범도민대책위’가 기자회견을 열고 “도민 5133명이 출마 촉구 서명에 동참했다”며 김 지사의 무소속 등판에 힘을 실었다.민주당 전북도당은 즉각 반발하고 나섰다. 윤준병 도당위원장은 이날 간담회에서 “무소속 출마는 올바른 자세가 아니다”라며 “솔로몬 우화에서 진짜 엄마가 아이를 포기했듯, 도민을 갈등시키는 것은 지사로서 바람직하지 않다”고 비판했다. 김 지사가 명분으로 내세운 ‘도정 연속성(올림픽 유치 등)’에 대해서도 “이재명 정부 하에서 무소속 후보가 전북 발전을 유인할 수 있겠느냐”며 회의적인 시각을 드러냈다.지역 정치권 관계자는 “김 지사가 정계 은퇴 카드로 사법 리스크에 정면 대응하며 프레임 전환을 시도하고 있다”며 “7일 발표될 김 지사의 최종 거취와 수사 기관의 결과가 이번 전북지사 선거의 향배를 가를 최대 분수령이 될 것”이라고 내다봤다.김 지사는 지난해 11월 전주의 한 식당에서 청년 위원 등 20여 명과 식사한 뒤 대리기사비 명목으로 1인당 2만~10만 원씩, 총 108만원을 건넨 의혹을 받고 있다. 지난달 초 관련 CCTV 영상이 공개되자 민주당은 긴급 윤리감찰 착수 12시간 만에 김 지사를 전격 제명했다.김 지사가 전통적인 민주당 텃밭으로 불리는 전북에서 무소속 출마라는 배수진을 친 배경에는 ‘도정 연속성’에 대한 의지가 깔려 있다. 그는 출마 선언을 통해 2036년 하계올림픽 유치와 현대자동차 투자 유치 등 핵심 사업을 성공적으로 마무리하기 위해 재선이 반드시 필요하다는 점을 명분으로 내세울 것으로 보인다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지