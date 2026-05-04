‘정전’ 세종시 아파트, 6일 전력 시험 공급 전망

김하균(오른쪽) 세종시장 권한대행이 2일 세종시 조치원읍 아파트 화재현장 사고수습본부에서 시민피해 최소화 방안을 논의하고 있다. 세종시 제공

시는 추가 인력 투입을 공사 업체에 요청하는 한편 조속한 시일 내에 복전 공사를 마칠 수 있도록 업체와 협의 중이다.

복전 공사는 지난 2일 오전 9시부터 시작됐다.

취약계층에 대한 추가 대책으로 시는

노인·장애인 등 154가구 300여명을 1대 1현장 방문을 통해 안부를 확인했다.

거동이 불편한 세대에는 생수를 직접 배달하고 임시거주시설도 운영하고 있다.

김하균 세종시장 권한대행은 “주민들께서 하루빨리 안전하게 일상으로 복귀하실 수 있도록 행정적 지원에 총력을 다하겠다”고 말했다.

인력 75명과 장비 28대를 동원해 진화에 나선 소방당국은 화재 신고 접수 1시간40여분만인 오후 9시38분쯤 불을 모두 껐다.