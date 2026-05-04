‘정전’ 세종시 아파트, 6일 전력 시험 공급 전망
지난 1일 화재가 발생해 나흘 째 정전 중인 세종시 조치원읍 아파트 단지의 전력 시험 공급이 6일 진행될 전망이다.
세종시는 6일 전력 시험 공급을 목표로 해당 아파트 복전 공사 업체와 복구작업을 추진 중이라고 4일 밝혔다.
시는 추가 인력 투입을 공사 업체에 요청하는 한편 조속한 시일 내에 복전 공사를 마칠 수 있도록 업체와 협의 중이다. 복전 공사는 지난 2일 오전 9시부터 시작됐다.
취약계층에 대한 추가 대책으로 시는 노인·장애인 등 154가구 300여명을 1대 1현장 방문을 통해 안부를 확인했다. 거동이 불편한 세대에는 생수를 직접 배달하고 임시거주시설도 운영하고 있다.
현장에는 NH농협은행세종본부, 세종시이통장연합회 등 지역사회의 간식 기부가 이어지고 있다.
김하균 세종시장 권한대행은 “주민들께서 하루빨리 안전하게 일상으로 복귀하실 수 있도록 행정적 지원에 총력을 다하겠다”고 말했다.
불은 지난 1일 오후 8시2분쯤 이 아파트 지하 기계실에서 발생했다. 인력 75명과 장비 28대를 동원해 진화에 나선 소방당국은 화재 신고 접수 1시간40여분만인 오후 9시38분쯤 불을 모두 껐다.
다행히 인명피해는 없었지만 1400여세대에 전기 공급이 끊기며 주민들이 큰 불편을 겪고 있다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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