천안시, 지방세입 체납관리단 모집…6∼12일 원서 접수
충남 천안시는 6∼12일 ‘지방세입 체납관리단’ 기간제 근로자 채용 원서를 접수 받는다고 4일 밝혔다.
체납관리단은 체납자에게 체납 사실을 안내한 뒤 주소지와 사업장을 방문해 경제 상황을 확인하는 업무를 하게 된다. 또 자진 납부를 유도하고, 경제적 어려움을 겪는 체납자에게는 복지 부서 연계를 지원하는 등의 역할도 수행한다.
채용된 21명은 8∼11월 하루 6시간씩 천안시 세정과, 구 세무과, 차량등록사업소에서 출장 중심의 실태조사 업무를 맡게 된다. 자세한 채용 조건과 신청 방법은 천안시 누리집 채용공고란에서 확인할 수 있다.
김미영 세정과장은 “체납관리단 운영을 통해 소액 체납자에 대한 밀착 관리와 납부 지원을 강화할 것”이라고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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