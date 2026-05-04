울산시, 외국인 근로자 ‘원스톱 지원’ 나선다
6일부터 시범 운영…6~7월 정식 개소
울산시가 급증하는 외국인 근로자의 안정적인 정착과 통합을 지원하는 전담 거점을 마련했다.
울산시는 외국인 근로자 지원을 위한 복합 공간인 ‘울산외국인근로자지원센터’를 오는 6일부터 시범 운영한다고 4일 밝혔다.
시범 운영을 통해 운영체계와 현장 수요를 점검하고 6~7월 중 정식 개소를 위한 안정적인 서비스 기반을 마련할 계획이다.
센터는 외국인 근로자가 밀집한 동구 일산동 테라스파크 D동 2층에 약 390㎡ 규모로 조성됐다. 이곳은 단순한 상담소를 넘어 교육과 공동체(커뮤니티) 활동이 가능한 복합 공간으로 운영된다.
특히 평일 근무로 인해 지원 시설 이용이 어려운 근로자들의 여건을 고려해 일요일부터 목요일(오전 9시~오후 6시)까지 운영하며, 금요일과 토요일은 휴무로 지정했다.
시범 운영 기간에는 법률·노동·생활·체류 등 외국인 근로자들이 겪는 실질적인 고민에 대해 전문가 상담을 제공한다.
정식 개소 이후에는 다국어 상담을 확대하고 한국어 교육과 산업안전 프로그램 등을 정기 운영할 계획이다.
울산경제일자리진흥원이 위탁 운영을 맡아 우선 6명의 인력으로 시범 운영에 들어간다.
상담원은 우즈베키스탄, 인도네시아, 키르기스스탄 등 다양한 국적의 인력으로 구성됐다.
울산외국인주민지원센터와 연계해 베트남과 스리랑카 국적의 상담원도 추가 채용할 예정이다.
울산시는 이번 센터 가동을 위해 꾸준히 기반을 닦아왔다. 지난해 9월 HD현대중공업, BNK울산경남은행 등과 협약을 체결했으며, 고용노동부의 ‘외국인 근로자 지역 정착 지원사업’ 국비를 확보해 예산의 안정성도 높였다.
기존의 외국인주민지원센터와 이번에 신설된 근로자지원센터 간의 ‘통합(원스톱) 지원 체계’가 구축됨에 따라, 이용자들은 중복된 절차 없이 필요한 서비스를 한 곳에서 안내받을 수 있게 된다.
울산시 관계자는 “이번 센터 가동은 울산 산업현장의 인력 구조 변화에 대응하기 위한 중요한 정책적 기반”이라며 “외국인 근로자들이 울산 사회의 일원으로 안정적으로 정착할 수 있도록 관계 기관과 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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