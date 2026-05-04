울산시, 외국인 근로자 ‘원스톱 지원’ 나선다

6일부터 시범 운영…6~7월 정식 개소

센터는 외국인 근로자가 밀집한 동구 일산동 테라스파크 D동 2층에 약 390㎡ 규모로 조성됐다. 이곳은 단순한 상담소를 넘어 교육과 공동체(커뮤니티) 활동이 가능한 복합 공간으로 운영된다.

울산시는 이번 센터 가동을 위해 꾸준히 기반을 닦아왔다. 지난해 9월 HD현대중공업, BNK울산경남은행 등과 협약을 체결했으며, 고용노동부의 ‘외국인 근로자 지역 정착 지원사업’ 국비를 확보해 예산의 안정성도 높였다.