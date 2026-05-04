‘7000피’ 목전…코스피 장중 6900선 돌파
코스피 지수가 4% 넘게 급등하며 장중 사상 처음으로 6900선을 돌파했다.
4일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 낮 12시59분 기준 전장보다 302.28포인트(4.58%) 오른 6901.15를 기록했다. 지수는 전 거래일 대비 2.79% 오른 6782.93으로 출발한 직후 잠시 횡보하는 듯 보였으나, 이내 줄곧 우상향 흐름을 지속하며 단숨에 6800선을 넘어서 6900선마저 뚫어냈다.
이 같은 파죽지세의 코스피 상승장은 국내 증시 ‘투톱’인 반도체 대장주들이 견인하고 있다.
이날 유가증권시장에서 시가총액 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4%대와 11%대의 맹렬한 급등세를 보이며 지수를 무섭게 끌어올렸다. 특히 SK하이닉스는 폭발적인 상승에 힘입어 주가가 140만원 선을 돌파하는 이른바 ‘140만 닉스’를 달성했으며, 사상 처음으로 단일 종목 시가총액 1000조원을 넘어서는 대기록을 썼다.
수급 주체별로 보면 외국인과 기관의 ‘쌍끌이 매수’가 시장의 상승 탄력을 더하고 있다.
현재 외국인 투자자는 유가증권시장에서 3조555억 원, 기관 투자자는 1조9226억 원을 나란히 순매수 중이다. 반면 개인 투자자는 지수 급등을 기회 삼아 4조8671억 원 규모의 대규모 물량을 순매도하며 차익 실현에 집중하는 모습이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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