고성 송지호 바다 하늘센터‧하늘길 7월 개장
동해안 최북단 강원도 고성에서 해변과 섬을 잇는 해상산책로(사진)가 문을 연다.
고성군은 오호리 일원에 조성한 광역 해양관광복합지구의 해상길과 시설물의 명칭을 각각 ‘송지호 바다 하늘길’, ‘송지호 바다 하늘센터’로 정했다고 4일 밝혔다. ‘바다 하늘’은 고성의 맑고 푸른 바다를 걸으면 마치 하늘 위를 걷는 것과 같은 환상적인 느낌을 준다는 뜻을 담고 있다.
바다 하늘길은 오호리 해수욕장에서부터 죽도를 연결하는 길이 631m, 폭 6m의 다리다. 중간 지점에 길이 151ｍ, 폭 3~6ｍ 규모의 해상 스카이워크가 설치돼 있다. 죽도에는 해안과 섬 내부를 둘러볼 수 있는 길이 263ｍ, 폭 3ｍ의 산책로가 들어섰다. 이달 중 시범 운영을 거쳐 오는 7월 바다 하늘센터와 정식 개장한다.
바다 하늘센터는 연면적 3171㎡, 지상 3층으로 된 복합레저체험시설이다. 1층은 실내서핑장, 다이빙풀(5.3m), 2층은 다이빙장(9.8m), 3층은 유아해양체험공간, 해양어드벤처체험공간 등 해양레저를 즐길 수 있는 시설을 갖췄다.
죽도는 바닷속 경관이 수려하고 생태계가 잘 보전돼 있어 지난 2018년 해중경관 지구로 선정됐다. 군은 해중경관 지구를 활용해 이 일대를 해양관광의 중심지로 발전시키겠다는 계획을 세우고 지난 2019년 해양수산부 공모 등을 통해 사업비를 확보했다.
군은 ‘송지호 바다 하늘’이 해양레저, 생태, 휴양 등이 어우러진 사계절 관광명소가 돼 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다.
안수남 관광과장은 “광역 해양관광복합지구가 동해안을 대표하는 관광명소로 자리매김할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.
고성=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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