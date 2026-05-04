대구 학생들 비만·과체중 비율 소폭 감소
대구시교육청은 대구 학생들의 비만 비율이 감소했다고 4일 밝혔다.
교육부가 발표한 ‘초중고 학생 건강검사’ 결과에 따르면 대구 학생의 비만군(과체중과 비만) 비율(전국 평균 29.7%)은 2025년 기준 29.4%로 전년 대비 1.3%포인트 감소했다. 대구의 비만군 비율은 2021년 31.4%에서 2025년 29.4%로 점진적으로 감소했다.
세부적으로는 학년이 올라갈수록 건강지표가 개선되는 경향이 확인된다. 특히 고등학생 비만율은 2024년 19.6%에서 2025년은 17.2%로 2.4%포인트 감소했다.
대구시교육청 관계자는 “학교급식 당류 저감, 영양·식생활 교육 강화, 건강체력교실 운영, 학교스포츠클럽 활성화 등 식습관 개선과 신체활동 증진을 아우르는 정책을 꾸준히 추진한 것이 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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