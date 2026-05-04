경인여대 외국인 유학생에게 외국인등록증 교부식

박재완 인천출입국·외국인청장이 4월 30일 경인여자대학교 글로벌한국학과 수업에 참가하고 있다. 경인여대 제공

교부식에는 경인여대 육동인 총장, 박경옥 국제교류원장, 김준일 국제교류부원장(글로벌한국학과장), 이은경 요양보호사 주임교수 및 국제교육팀 관계자 등 대학 주요 보직자들과

박재완 청장, 권옥례 관리과장, 박재성 사증실장, 남용현 체류실장 및 이상훈 서무팀장이 참석해 자리를 빛냈다.

이번 교부식은 한국에서 학업을 시작한 경인여대 외국인 유학생들이 한국 체류의 핵심 증명서인 외국인등록증을 수령하며 대학과 지역사회의 일원으로서 자긍심을 느끼고 안전한 유학 생활을 다짐하기 위해 마련됐다.

박 청장은 답사에서 “유학생들이 한국 사회에 잘 적응하고 특히 전문 기술을 습득해 지역 현장에 기여할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”며 “경인여대의 특성화된 교육 모델이 외국인 인력 활용의 좋은 본보기가 되길 바란다”고 전했다.