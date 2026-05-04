인천대 한국어교육센터, 대만 신베이시정부 교육국과 MOU

협약식 기념사진. 인천대 제공

협약식은 인천대 송도캠퍼스 홍보관 큐브(CUBE)에서 개최됐다. 대만 신베이시 교육국 방문단과 인천대 관계자 등 총 34명이 참석했다.

이번 협약은 신베이시 지역 고등학교와의 교육 네트워크를 구축하고 한국어교육센터와의 학생 교류 및 한국어 연수 프로그램 운영 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

홍진배 인천대 국제대외협력처장은 “이번 협약은 인천대학교와 신베이시 교육국 간 협력의 중요한 출발점”이라며 “상호 신뢰를 바탕으로 다양한 교육 교류와 공동 프로그램을 지속적으로 확대해 나가고 이를 통해 양 기관의 글로벌 경쟁력 강화와 상호 발전에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

인천대 한국어교육센터는 연간 4개 학기 정규 한국어 교육과정을 운영하며 매년 우수 외국인 유학생을 유치하고 있다. 협약을 통해 대만 신베이시 지역 고등학교와의 협력을 강화하고 한국어 연수와 학부 진학으로 이어지는 유학생 유치 선순환 체계 구축에 나설 계획이다.