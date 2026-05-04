[속보]李대통령 “조작기소 특검법 與가 여론 수렴해 정해달라”

이재명 대통령이 지난달 30일 청와대에서 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

국정조사를 통해 당시 윤석열정권과 정치검찰에 의해 자행된 불법행위와 부당한 수사 등이 상당 부분 밝혀졌고, 이를 바로 잡기 위한 특별검사의 수사의 필요성에 대해서도 국민적 공감대가 형성됐다

. 특검을 통해 진실을 규명하고, 사법적 정의를 바로 세우는 것은 반드시 해야 할 일”이라며 “다만, 이에 대한 구체적 시기나 절차 등에 대해서는 여당인 더불어민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해 달라” 말했다고 전했다.

민주당은

‘윤석열 정권 조작기소 특검법’을 지난달 30일 발의했는데, 이 법안에는

이 대통령의 형사 사건 등 12건을 수사 대상으로 하는 특검에 공소 취소 권한을 부여하는 내용이 담겼다.