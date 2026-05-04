인천 영흥도 갯벌 통제구역 해루질 5명…과태료 부과 예정
인천해양경찰서는 지난 2일 오후 9시53분쯤 인천시 옹진군 영흥도 내리 갯벌 통제구역에서 야간 해루질을 하던 A씨 등 5명을 단속했다고 4일 밝혔다.
관련 신고를 받고 현장에 도착한 영흥파출소 경찰관들은 가슴장화를 착용하고 갯벌로 진입해 약 1.5㎞를 이동하며 통제구역에서 해루질을 하던 A씨 등을 적발했다.
내리 갯벌은 골이 깊어 수심 변화가 크고 조류가 빨라 사고 위험이 높은 지역이다. 지난 1월 12일부터 통제구역으로 지정됐다.
통제구역 지정에 따라 일몰 후 30분부터 일출 전 30분까지의 야간 시간대와 주의보 이상 기상특보 발효 시 갯벌 출입이 제한된다.
A씨 등은 30대부터 50대까지 여성 1명과 남성 4명이다. 시야 확보가 어려운 야간 시간대에 갯벌을 찾았다가 적발됐다. 이들에게는 ‘연안사고 예방에 관한 법률’에 따라 100만원 이하의 과태료가 부과될 예정이다.
임현철 영흥파출소장은 “내리 갯벌은 물살이 빠르고 지형이 고르지 못해 숙련자라도 순식간에 고립될 수 있다”며 “반드시 출입 통제 시간을 준수해 달라”고 당부했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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