올해 46주년 5·18…내란 상처 지우고, 민주주의 축제로
시민 참여 프로그램 등 다채
16~17일 ‘민주주의 대축제’
5·18민주광장서 정부기념식
올해 제46주년을 맞은 5·18민주화운동이 전 세대가 함께 즐기며 민주주의의 가치를 공유하는 ‘민주주의 축제’로 거듭난다.
4일 5·18민중항쟁기념행사위 등에 따르면 과거 5·18민주화운동 기념행사가 추모와 진상규명에 집중됐다면, 이번 46주년은 대한민국 민주주의의 뿌리로서 5·18 정신을 재확인하고 이를 문화와 예술·축제의 언어로 승화시켜 미래 세대와 전 세계에 전달한다.
특히 이번 기념행사는 주먹밥 나누기와 거리 행진, 버스킹 공연 등 젊은 세대가 자발적으로 참여할 수 있는 콘텐츠를 대폭 강화해 오월 정신이 박제된 역사가 아닌 살아있는 시민 자치의 모델임을 보여줄 예정이다.
먼저 오는 9일부터 10일까지 5·18역사공원에서 열리는 문화행사 ‘메이데이(MAY:DAY)’는 ‘함께 만드는 평화(Peace Log)’를 주제로 다양한 체험과 공연이 어우러진 복합 문화행사로 운영된다. 또 9일에는 싱어송라이터와 퓨전 국악 밴드 ‘올라(Ola)’의 감성 공연이, 10일에는 어린이들을 위한 ‘버블타이거’의 버블쇼와 아프리카 타악 그룹 ‘아냐포’의 역동적인 무대가 펼쳐진다.
16일부터 17일까지 이틀간 광주 동구 5·18민주광장, 금남로 일대 곳곳에서 열리는 ‘오월 광주, 민주주의 대축제’는 계층과 세대를 아우르는 시민 축제 형식인 시민난장과 구형 버스를 1980년대 시내버스로 도색해 5·18 사적지를 투어하는 ‘오월 민주버스’ 등의 프로그램을 선보인다.
16일 밤 열리는 ‘민주의 밤’ 행사는 기존 5월 17일 열리는 전야제를 계승·발전하면서 대중적인 공연 중심으로 시민 참여도를 높이는 축제형식의 행사로 개최된다.
특히 5·18기념행사의 백미인 전야제는 마당극과 노래공연, 다양한 계층의 발언 등 국민대회 성격을 담아 인권·기후·반전 평화 등 사회적인 문제를 함께 공유하는 자리로 마련된다.
정부기념식은 18일 5·18 최후항전지인 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 열린다. 정부기념식이 5·18민주광장에서 열리는 것은 2020년에 이어 이번이 두번째로, 최근 원형 복원을 마친 옛 전남도청의 상징성과 5·18 정신 헌법 전문 수록에 대한 공감대를 확산하기 위해 국립5·18민주묘지가 아닌 5·18민주광장에서 개최된다.
아울러 5·18민주화운동기록관은 ‘5·18 영화상영회’를 오는 31일까지 개최, 매일 5·18 관련 영화 다섯 편을 연속 상영한다. 영화상영회는 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 기록관 3층 영상실에서 진행하며, 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다. 기록관은 상영 순서에 따라 각 영화를 하루 1∼3회 상영할 계획이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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