구창회 대기이에스티 대표, 인하대병원에 발전기금 1억원
인하대병원은 오는 27일 개원 30주년을 앞두고 구창회 대기이에스티 대표가 발전기금 1억원을 추가로 기탁해 누적 2억원을 후원했다고 4일 밝혔다.
인하대병원은 최근 이택 인하대학교 의료원장(인하대병원장) 등 주요 관계자가 참석한 가운데 발전기금 기탁에 따른 감사패 전달식을 열고 구 대표의 뜻깊은 기부에 감사를 표했다.
구 대표가 운영하는 대기이에스티는 인천 남동국가산업단지에 있는 자동차 부품 제조 전문기업이다. 너트 및 클립류 등을 생산하며 연구개발 특허 관련 20여건의 산업재산권을 보유하고 있다.
구 대표와 인하대병원의 인연은 건강문화 CEO 과정 8기 원우 활동에서 시작됐다. 이후 평생주치의 제도를 통해 본인과 배우자의 건강관리를 지원받으며 병원과의 관계를 이어오고 있다. 지난 2024년 8월 첫 후원을 시작으로 누적 후원금이 2억원을 넘어섰다.
구 대표는 “인하대병원이 환자 중심의 공간 혁신과 미래 의료환경 구축을 위한 ‘미래를 여는 공간: 인하 비전 30+’ 프로젝트를 구체화하는 모습에 깊은 인상을 받았다”며 “인하대병원이 인천을 넘어 전국을 대표하는 병원이 되길 기원하는 의미로 후원한다”고 말했다.
이 의료원장은 “구 대표께 무한한 감사의 말씀을 올리며 구 대표와 같은 후원자들의 사랑이 인하대병원의 혁신을 이끌고 있다”며 “30년간 축적해 온 독보적인 의료 노하우를 굳건히 계승하면서 환자중심의 스마트 의료 환경으로 탈바꿈시키겠다”고 화답했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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