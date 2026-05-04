날 풀리니 불청객 살인 진드기…대구·경북에 주의보

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대구시는 감시를 강화하는 한편 시민들에게 야외활동에 각별한 주의를 기울여 달라고 당부했다.

대구·경북 모두

전년 대비 64.7% 증가)과 비교해

환자 증가율이 높았다.

농업 관련 활동(73.7%)이 가장 높았고 산책(10.5%), 성묘·제초(10.5%), 등산(5.3%) 등이 뒤를 이었다.