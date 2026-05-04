날 풀리니 불청객 살인 진드기…대구·경북에 주의보
기온이 오르고 야외활동이 늘면서 일명 살인 진드기를 통해 감염되는 ‘중증열성혈소판감소증(SFTS)’ 발생 위험이 커졌다. 대구시는 감시를 강화하는 한편 시민들에게 야외활동에 각별한 주의를 기울여 달라고 당부했다.
대구시는 기온 상승과 야외활동 증가로 인해 SFTS 발생이 우려돼 5월 감염병 사전예보를 발령했다고 4일 밝혔다.
감염병 사전예보는 지역 데이터를 기반으로 감염관리 전문가와 대구시, 보건소 등이 함께 매월 조심해야 할 감염병을 정해 알리는 것이다. 지난달 울산(올해 첫 환자)과 경북에서 환자가 발생한 것도 사전예보에 영향을 미쳤다.
SFTS는 바이러스에 감염된 참진드기에 물려 전파되는 매개 감염병으로 기온이 상승하고 야외활동이 증가하는 시기에 발생이 늘어난다. 국내에서는 2013년 법정감염병 지정 이후 2345명의 누적 환자가 발생했으며 대구에서도 매년 10명 안팎의 환자가 보고되고 있다.
대구의 경우 지난해 환자가 크게 증가해 더욱 주의가 요구된다. 지난해 대구 SFTS 환자는 17명으로 전년 대비 142% 증가했고 사망자도 2명 생겼다. 경북도는 지난해 45명의 환자가 발생(전년 대비 73.1% 증가)했고 9명이 사망했다. 대구·경북 모두 전국 평균(지난해 280명 발생, 전년 대비 64.7% 증가)과 비교해 환자 증가율이 높았다.
대구지역 환자 분석(2021~2025년) 결과 65세 이상이 가장 높은 비중을 차지했다. 감염 경로는 농업 관련 활동(73.7%)이 가장 높았고 산책(10.5%), 성묘·제초(10.5%), 등산(5.3%) 등이 뒤를 이었다.
감염 시 5~14일 잠복기를 거쳐 발열, 오한, 근육통, 설사, 오심, 두통 등의 증상이 나타난다. 심한 경우 출혈성 소인, 신경학적 증상, 다발성 장기부전 등으로 사망에 이를 수 있다. 증상 발현 시 즉시 병원에 가야한다.
감염 환자의 혈액·체액 접촉을 통해 사람 간 전파도 가능하며 반려동물(개·고양이)을 매개로 한 전파 사례와 감염된 환자를 돌보던 의료진의 2차 감염 사례도 보고된 바 있다. 국내 누적 치명률은 18%로 매우 높은 수준이다. 현재 예방 백신이 없어 진드기에 물리지 않도록 주의하는 것이 가장 중요하다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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