외국인 의료관광객 151% 급증… 부산, 전국 2위 첫 진입
외국인 7만명 역대 최대
대만 환자 293% 급증
피부과 67% ‘압도적 비중’
외국인 의료 관광객이 급증하며 부산이 처음으로 전국 유치 순위 2위에 올랐다. 단순 방문객 증가를 넘어 체류 기간과 지출 규모가 큰 의료관광이 빠르게 확대되면서 지역 관광산업의 구조 변화가 본격화하는 모습이다.
부산시는 지난해 부산을 찾은 외국인 의료 관광객이 7만5879명으로 집계돼 유치 사업을 시작한 2009년 이후 역대 최대 실적을 기록했다고 4일 밝혔다. 이는 전년 3만165명보다 151.5% 증가한 수치이며 팬데믹 이전 최대였던 2019년 1만9748명과 비교해 3배 이상 늘어난 규모다.
이 같은 성장세에 힘입어 부산은 의료 관광객 유치 전국 순위에서 처음으로 2위에 올라섰고, 2년 연속 비수도권 1위를 유지했다. 서울에 이어 두 번째로 많은 외국인 환자를 끌어들이며 수도권 중심 구조에 변화를 보이고 있다.
국적별로는 대만 환자가 37.4%로 가장 많았고 일본 22.2%, 중국 15% 순으로 나타났다. 특히 대만 환자는 전년 대비 293% 급증하며 일본을 제치고 1위로 올라섰다. 중국과 일본 역시 각각 219%, 129% 증가하는 등 주요 국가 전반에서 회복세가 뚜렷했다.
진료과별로는 피부과가 전체의 67%를 차지하며 압도적 비중을 기록했다. 피부과 환자 수는 1년 새 301% 증가해 성장을 주도했고 내과통합과 정형외과 등 치료 중심 진료과도 함께 늘어나면서 의료관광의 범위가 확대되는 흐름을 보였다.
이 같은 성과는 단순 미용 시술 중심에서 벗어나 전문 의료서비스에 대한 신뢰가 높아진 결과로 풀이된다. 시와 부산경제진흥원은 우수 의료기관 공동 홍보, 대만 등 주요 국가 대상 맞춤형 마케팅, 국제 의료 수용 태세 개선 등을 통해 의료관광 기반을 강화해 왔다.
의료관광의 경제적 파급력도 크다. 지난해 기준 외국인 의료 관광객 1인당 지출액은 811만원으로 일반 관광객의 약 4배에 달한다. 체류 기간 역시 길어 숙박과 소비 전반에 미치는 영향이 크다는 평가다.
시는 이러한 흐름을 바탕으로 올해 ‘부산의료관광 활성화 기본계획’을 수립하고 24억원을 투입해 선순환 생태계 강화, 융복합 차별화, 목적지 브랜딩 등 3대 전략을 추진할 계획이다. 치료와 관광을 결합한 고부가 모델을 통해 지역경제 활성화를 더 끌어올린다는 구상이다.
부산시 관계자는 의료관광이 지역 산업 전반에 파급효과를 가져오는 핵심 분야라며 지속적인 성장 기반을 마련하겠다고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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