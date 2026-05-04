정청래·하정우 “아이가 논란 중심 서게 돼 송구”… 野 “그게 사과?”
정청래 더불어민주당 대표의 하정우 부산 북구갑 보궐선거 후보 지원 유세 도중 불거진 ‘오빠 호칭 요구’ 논란의 여진이 이어지고 있다. 국민의힘은 정 대표와 하 후보의 사과문 표현을 두고 재차 공세를 폈다.
정 대표는 4일 부산 동구 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에서 “구포시장 방문 과정의 상황과 관련하여 아이가 논란의 중심에 서게 돼 상처받으셨을 아이와 아이의 부모님께 송구하다”고 밝혔다. 전날 밤 당 공보국을 통해 내놓은 입장을 토씨 하나까지 그대로 옮긴 것이다.
하 후보도 앞서 유사한 사과문을 발표했다. 그는 전날 밤 캠프를 통해 “오늘 지역 주민들을 만나는 과정에서 아이가 논란의 중심에 서게 됐다. 이로 인해 상처받으셨을 아이와 부모님께 사과의 말씀을 드린다”며 “더욱 조심해서 낮고 겸손한 자세로 주민분들을 만나겠다”는 입장을 냈다.
발단은 전날 부산 구포시장 현장방문이었다. 지원 유세 차 시장을 찾은 정 대표가 초등학생 여아에게 하 후보를 “정우 오빠”라 소개하면서 “오빠(라고) 해보라”고 하고, 하 후보도 이에 호응한 것이 화근이었다. 이후 부적절한 발언이라는 비판이 이어지자 나란히 사과문을 내 진화를 시도한 것이다.
야권에서는 이들의 사과에도 문제가 있다는 지적이 터져나왔다. 문제의 발언을 한 것은 정 대표와 하 후보 본인인데, 정작 사과문은 ‘아이가 논란의 중심에 섰다’며 책임을 회피하는 형태로 작성했다는 취지다. 하 후보와 북구갑에서 맞붙을 예정인 한동훈 전 국민의힘 대표는 페이스북을 통해 “‘논란의 중심’은 아이가 아니라 하 후보, 정 대표 당신들”이라고 비판했다.
사과의 진정성에 의문을 제기하기도 했다. 김종혁 전 국민의힘 최고위원은 “밝힐 입장이 없다던 하정우는 당 공보국의 대리 사과문에 문장 하나만 덧붙여 발표한 것인가”라며 “그게 사과인가”라고 반문했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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