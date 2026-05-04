K-브랜드 위상에 짝퉁 확산…지난해 범죄 규모 2800억 육박
지난해 K-브랜드 위조물품 등 지식재산권 침해 범죄 적발 규모가 전년 대비 64%나 급증해 약 2800억원에 달하는 것으로 나타났다.
4일 관세청에 따르면 지난해 수입 및 수출 과정에서 단속된 지식재산권 침해 범죄 규모는 총 2789억원을 기록해, 전년(1705억원) 대비 큰 폭으로 늘어났다.
주요 적발 품목을 살펴보면 의류가 1206억원으로 가장 많았고, 이어 가방류 438억원, 신변잡화 405억원, 가정용 전기·전자제품 170억원, 완구 및 문구류 54억 원 순으로 집계됐다.
관세청은 과거 지식재산권 침해 범죄가 주로 해외 유명 명품 브랜드를 표적으로 삼았던 것과 달리, 최근 전 세계적으로 한국 브랜드(K-브랜드)의 위상과 인기가 높아짐에 따라 국산 위조 상품의 밀수입과 불법 유통도 눈에 띄게 증가하는 추세라고 설명했다.
실제로 지난해 8월에는 대형 오픈마켓에 입점해 정품 국산 ‘설화수’ 화장품을 판매하는 것처럼 소비자를 속여 주문을 받은 뒤, 중국에서 가짜 화장품 7000여 점을 직배송하는 수법으로 유통한 전자상거래 업자가 세관에 덜미를 잡히기도 했다.
이에 관세청은 가정의 달과 다가오는 여름 휴가철 등 이른바 ‘짝퉁’ 수요가 집중되는 시기에 맞춰, 이날부터 다음 달 30일까지 두 달간 전국 34개 세관을 동원해 ‘지식재산권 침해 범죄 특별단속’에 돌입한다.
이번 집중 단속에서는 식품, 의약품, 화장품, 건강기능식품을 비롯해 생활용 전자제품, 완구·굿즈, 의류, 가방 등 국민 건강과 안전, 일상생활과 직결된 신변용품의 수입·유통 과정을 철저히 점검할 예정이다.
아울러 관세청은 최근 급증하는 온라인 라이브 방송과 소셜미디어를 악용한 지식재산권 침해 물품의 불법 유통에 대해서도 정보 수집과 추적망을 한층 강화할 방침이다. 동시에 K-브랜드 침해가 의심되는 온라인 판매자에 대한 상시 모니터링과 첩보 분석도 병행할 계획이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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