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“붉은 봄꽃 보러 오세요” 괴산빨간맛페스티벌

입력:2026-05-04 11:01
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22일 개막 동진천변
할인 이벤트도 풍성


충북 괴산군은 오는 22∼24일 괴산유기농엑스포광장과 동진천변에서 2026괴산빨간맛페스티벌을 개최한다고 4일 밝혔다.

올해 축제는 ‘붉은 설렘, 괴산에서'’ 주제로 동진천변에 펼쳐진 붉은 봄꽃 군락이 백미다. 왕복 3.3㎞ 구간에 양귀비, 작약, 꽃잔디 등이 붉은 꽃물결을 이룬다.

이 축제는 지역 대표 농산물인 청결고추와 김장 문화, 봄꽃에서 착안한 빨간색을 테마로 한다.


YB(윤도현밴드), 경서, 나비 등 인기가수 공연과 야간에는 1400대의 드론쇼가 펼쳐진다. 전국레드댄스경연대회, 빨간맛치어리더대회, 맵부심푸드파이터대회, KBS전국노래자랑, 빨간맛 운동회 등 도 이어진다.

할인 이벤트도 풍성하다. 축제 기간 빨간색 옷이나 신발을 착용한 방문객은 푸드트럭 메뉴를 5% 할인된 가격에 이용할 수 있다. 축제 리플릿을 지참하면 중원대학교 박물관과 한지박물관 입장료, 산막이옛길 유람선 승선료가 할인된다.

군은 이와 함께 가정의 달과 빨간맛페스티벌을 맞아 5월 한 달간 괴산사랑카드 할인율을 기존 12%에서 17%로 높인다. 상품권 구매 시 12% 선할인에 괴산사랑카드·모바일 앱 결제 금액의 5%를 캐시백으로 추가 지급하는 방식입니다. 10만원을 충전하면 8만8000만 내고 사용 후 5000원을 돌려받아 실질 17% 혜택을 받는다.


군 관계자는 “올해 빨간맛페스티벌은 젊은 감각의 공연과 다채로운 체험 행사를 조화롭게 구성해 축제의 품격을 한 단계 높였다” 말했다.

괴산=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

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홍성헌 기자
사회2부
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