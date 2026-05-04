후기 쓰면 선물 더…전북도, 고향사랑기부 혜택 확대
200명 선착순 추가 답례품 증정
최대 16만원 상당 혜택 효과
전북특별자치도가 5월 가정의 달을 맞아 고향사랑기부 참여를 독려하고 답례품의 신뢰도를 높이기 위한 ‘후기 작성 이벤트’를 추진한다.
4일 전북도에 따르면 이번 이벤트는 오는 18일까지 고향사랑e음을 통해 전북도청에 10만원 이상 기부하고 답례품 수령 후기를 남긴 기부자를 대상으로 진행된다. 기부자가 답례품을 수령한 뒤 26일까지 후기를 작성하면 별도의 절차 없이 자동 응모된다.
도는 후기 작성자 중 선착순 200명을 선정해 머루와인, 박대, 천연꿀, 쌀 등 3만원 상당의 지역 특산품을 추가로 제공할 계획이다. 당첨 결과는 오는 27일 개별 안내된다.
이번 이벤트는 기부자가 체감하는 혜택의 폭이 커졌다. 10만원 기부 시 전액 세액공제와 함께 기본 답례품(3만원 상당)이 제공되는 데 더해, 이벤트 경품까지 받게 되면 최대 16만원 수준의 혜택을 누리는 셈이다.
도는 이번 행사를 통해 전북 답례품에 대한 기부자들의 생생한 후기를 확보함으로써 신규 기부자들의 선택 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 기부 경험이 정보가 되고, 후기가 다시 기부로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 취지다.
백경태 전북도 대외국제소통국장은 “기부자들의 생생한 후기가 답례품 선택에 실질적인 도움이 될 것”이라며 “경험 기반의 정보가 확산되어 더 많은 이들이 고향사랑기부에 참여할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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