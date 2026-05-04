고양시, 공공보육 기반 강화해 ‘돌봄 사각지대’ 해소

고양시 어린이날 행사 모습. 고양시 제공

고양시 덕은 다함께돌봄센터 개소식. 고양시 제공

시 관계자는 “앞으로도 보육과 아동 보호 정책을 유기적으로 연계해 돌봄 사각지대 없는 안전하고 촘촘한 양육 환경을 구축하겠다”고 밝혔다.