고양시, 공공보육 기반 강화해 ‘돌봄 사각지대’ 해소
경기 고양시가 공공보육 인프라 확충과 촘촘한 돌봄체계 구축으로 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 조성에 속도를 내고 있다.
고양시는 저출생 위기 대응을 핵심 과제로 삼고, 맞벌이·한부모 가정의 양육 부담을 줄이기 위한 보육·돌봄 정책을 강화하고 있다고 4일 밝혔다.
시는 특히 다함께돌봄센터와 국공립어린이집을 확대해 지역 내 돌봄 공백을 줄이고, 아이들이 안전하고 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 정책 추진에 힘을 쏟고 있다.
현재 10곳 규모인 다함께돌봄센터는 올해 하반기 2곳이 추가 설치되며, 2027년까지 총 18곳으로 확대될 예정이다.
장항 신혼희망타운과 화정 지역 등 수요가 높은 지역을 중심으로 조성되며, 유휴공간을 활용한 무상임차 방식으로 예산 절감과 공급 속도를 동시에 확보하고 있다.
국공립어린이집은 109곳까지 확대된 가운데, 500세대 이상 공동주택 내 의무 설치 제도를 활용해 입주 시기에 맞춘 개원을 지원하고, 입주민이 기자재 비용 일부를 분담하는 ‘입주민 참여형 어린이집’ 모델을 도입해 공공보육의 신뢰도와 효율성을 높이고 있다.
아울러 시간제 보육은 기존 7개 반에서 43개 반으로 늘고, 야간연장 어린이집도 158곳으로 확대돼 자정까지 운영되는 등 정규 보육시간 이후의 돌봄 공백을 최소화하는 서비스도 함께 강화되고 있다. 긴급 상황에 대응하기 위한 24시간 어린이집 운영으로 영유아 돌봄의 연속성도 확보했다.
아동 보호 체계도 강화됐다. 시는 아동학대 전담 공무원을 배치해 24시간 대응체계를 운영하고 있으며, 경찰 및 전문기관과 협력해 학대 의심 사례를 조기에 발견하고 신속히 대응하고 있다. 피해 아동을 위한 쉼터 운영과 심리치료 등 사후 지원도 병행하고 있다.
이와 함께 취약계층 아동을 위한 드림스타트 사업을 통해 건강, 인지, 정서, 가족 영역별 맞춤형 지원을 제공하며, 약 500건의 사례관리를 진행하고 있다.
시 관계자는 “앞으로도 보육과 아동 보호 정책을 유기적으로 연계해 돌봄 사각지대 없는 안전하고 촘촘한 양육 환경을 구축하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사