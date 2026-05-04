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정청래 “대통령이라는 이유로 피해 구제 외면, 헌법 정신 어긋나”

입력:2026-05-04 10:43
수정:2026-05-04 10:46
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정청래 더불어민주당 대표는 4일 ‘윤석열정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안’과 관련해 “조작 기소 특검은 윤석열 검찰 독재 정권의 과오를 바로 잡는 사법 정상화의 과정”이라고 말했다.

정 대표는 이날 부산항 국제 전시컨벤션센터에서 열린 현장 최고위원회의에서 “윤석열 검찰 독재 정권의 무도한 악행을 바로 잡아야 한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “이번 국정조사를 통해 정적 제거를 목적으로 한 윤석열 검찰 독재 정권의 추악한 조작 수사 정황이 낱낱이 드러났다”며 “선택적 증거 수집과 조작, 형량 거래와 진술 회유 등 이재명 대통령을 타깃으로 없는 죄를 만들기 위해 검찰이 행한 위법 행위는 일일이 열거하기조차 어렵다”고 지적했다.


이어 “이 대통령뿐만 아니라 남욱 변호사, 이화영 전 (경기도) 평화부지사 등 수많은 관련자가 검찰의 조작 수사로 인생이 난도질당했다”며 “더 이상 정치검찰에 의해 진실이 뒤바뀌고 억울한 피해자가 양산되는 비극을 좌시할 수는 없다”고 강조했다.

또 정 대표는 “헌법 제11조가 명시하듯 모든 국민은 법 앞에 평등하다”며 “피해 구제에서도 마찬가지”라고 말했다. 그러면서 “대통령이라는 이유로 정당한 피해 구제를 외면하는 것은 헌법 정신에 어긋난다”며 “조작 기소로 억울한 피해가 있다면 그 누구라도 명명백백히 진실을 찾고 정당한 보상을 받아야 한다”고 강조했다.

김혜원 기자, 부산=천양우 기자 kime@kmib.co.kr


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