어린이날 선물 비용은? “평균이 거의 10만원…10년새 2배 올라”

영어교육 전문기업 윤선생 설문조사 발표

어린이날을 앞둔 지난 3일 서울 종로구 동대문 완구거리 한 매장 주변이 시민들로 붐비고 있다. 연합뉴스

어린이날 선물 구입에 쓰는 비용은

평균 9만5000원이었다. 이는 10년 전인 2016년 조사(4만9000원)보다 1.9배나 상승한 것이다.

윤선생 홈페이지 캡처