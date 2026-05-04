경주시, 5일 어린이날 큰잔치 개최
경북 경주시가 어린이날을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 축제의 장을 마련한다.
경주시는 제104회 어린이날을 기념해 5일 경주축구공원 5·6구장에서 ‘행복한 우리들의 어린이날 큰잔치’를 개최한다고 4일 밝혔다. 이번 행사는 어린이들이 마음껏 뛰놀며 가족과 소중한 추억을 만들 수 있도록 다양한 체험과 공연 등 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.
행사는 축하공연과 기념식, 체험·전시·캠페인 프로그램 등으로 구성된다. 기념식은 그린나래 시범단의 태권도 공연을 시작으로 아동권리헌장 낭독, 모범어린이 시상, 경주시청소년합창단 공연 순으로 진행된다. 어린이날의 의미를 되새기고 아동 존중 문화를 확산하는 데 초점을 맞춰 진행될 예정이다.
체험 프로그램은 오전 11시부터 오후 3시까지 운영된다. 행사장에는 솜사탕 만들기 등 먹거리 체험을 비롯해 에너지 체험 키트, 키링 만들기, 전기자동차 제작 등 20여 개 체험 부스가 마련된다.
경주 지역의 상징성을 살린 ‘동경이 체험’과 포토존도 운영돼 가족 단위 방문객의 참여를 유도할 예정이다.
전시‧캠페인 부스도 함께 운영한다. 경찰‧소방차량과 장비 전시를 통해 어린이들에게 특별한 볼거리를 제공하고, 아동권리 및 아동학대 예방캠페인, 드림스타트 홍보 등 10여 개 부스를 통해 유익한 정보와 교육적 메시지도 전달한다.
또 이날 경주 동궁원에서는 오후 2시부터 5시까지 ‘버블버블 동궁원’ 행사가 열린다. 이번 행사는 가족 참여형 프로그램으로 레크리에이션을 비롯해 오토마톤, 페이스페인팅, 풍선 만들기 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다.
시는 행사 당일 많은 인파가 몰릴 것으로 보고 안전관리에도 집중한다. 안전보험 가입, 종합상황실 운영, 응급의료소 설치, 구급차 배치 등 현장 대응체계를 구축하고 자원봉사자 100여 명을 배치해 안내와 안전 관리를 지원할 계획이다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “어린이들이 마음껏 웃고 뛰놀며 가족과 함께 특별한 하루를 보낼 수 있도록 세심하게 준비하고 있다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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