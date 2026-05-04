인천문화예술회관, ‘천원 문화티켓’으로 유명 연극 공연
인천문화예술회관은 15일부터 이틀간 전 세계적으로 흥행을 이어온 연극 ‘쉬어매드니스’를 선보인다고 4일 밝혔다.
쉬어매드니스는 전 세계 36개국, 28개 언어로 공연됐으며 1450만명 이상의 관객이 관람한 글로벌 장기흥행 작품이다. 국내에서도 대학로를 중심으로 꾸준한 사랑을 받으며 대표적인 연극으로 자리매김했다.
인천문화예술회관은 ‘관객 참여형 추리극’이라는 이색적인 형식을 통해 시민들에게 특별한 경험을 선사하고자 이번 연극을 마련했다.
특히 인천시민 누구나 1000원에 관람할 수 있는 인천시의 ‘천원 문화티켓’ 사업으로 운영된다. 천원 문화티켓 사업은 상반기 5월과 하반기 10월에 나뉘어 시행 중이다. 올해 5월에는 공연 중심으로, 10월에는 영화·스포츠까지 범위를 넓힐 예정이다.
쉬어매드니스는 한 미용실에서 벌어진 살인사건을 중심으로 연극이 전개된다. 사건 발생 당시 같은 공간에 있던 인물 모두 용의자가 된다. 관객은 용의자들의 진술과 행동을 따라가며 사건의 진실을 추적하게 된다. 일상적 공간에서 출발한 이야기는 점차 긴장감을 더하며 관객을 자연스럽게 극 속으로 끌어들인다.
이와 함께 관객은 수사 과정에 직접 개입해 단서를 찾고 용의자를 추리하며 사건 해결에 참여할 수 있다. 관객의 선택이 결말을 바꾸는 열린 구조 덕분에 매 회차 새로운 이야기가 만들어진다. 이를 통해 반복 관람의 묘미까지 선사한다.
인천문화예술회관 관계자는 “원활한 공연 운영을 위해 천원 문화티켓 관련 관람은 공연 당일 인천 거주 확인이 가능한 신분증 또는 서류를 지참해 주시길 바란다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사