현남친과 짜고 전남친 흉기 협박…20대 일당 영장
“짐 찾아가라”며 유인해 폭행·갈취
전 남자친구를 집으로 유인해 현재 남자친구 등 지인들과 함께 금품을 빼앗은 20대 일당이 구속 기로에 놓였다.
광주 서부경찰서는 지난 4월 30일 오후 8시45분쯤 광주 서구 쌍촌동의 한 빌라에서 20대 남성을 흉기로 협박해 현금 245만원 상당을 빼앗은 혐의(특수강도상해)로 20대 남성 A씨 등 4명에 대해 구속영장을 신청했다고 4일 밝혔다.
조사 결과 A씨는 자신의 여자친구 B씨와 함께 B씨의 전 연인인 20대 C씨를 B씨 집으로 유인해 ‘빌려간 돈 900만원을 갚으라’며 협박한 것으로 드러났다.
“집에 남겨둔 짐을 찾아가라”는 B씨 말에 속은 C씨는 B씨 집에 미리 대기하고 있던 A씨 일당으로부터 수차례 폭행당한 것으로 조사됐다. 겁에 질린 C씨는 이들에게 245만원을 송금했다.
경찰은 최근 이들을 광주 광산구 월곡동 일대에서 모두 검거하고, 사안의 중대성 등을 고려해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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