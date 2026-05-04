‘김창민 감독 상해치사’ 피의자 2명 영장 심사…구속 기로
‘김창민 영화감독 상해치사 사건’ 피의자 2명의 구속 여부가 4일 오후 결정된다.
이들은 이날 오전 10시30분 의정부지법 남양주지원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받을 예정이며, 구속 여부는 같은 날 오후 결정될 전망이다.
이 사건을 수사 중인 의정부지검 남양주지청 형사2부는 지난달 28일 피의자 A씨와 B씨 등 2명에 대해 상해치사 및 장애인복지법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다.
검찰은 이번 심문에서 범죄 혐의의 중대성과 도주 및 증거인멸 우려 등을 중심으로 구속 필요성을 강조할 계획이다.
전담 수사팀을 꾸린 검찰은 앞서 피의자들의 자택을 압수수색하고 소환 조사를 진행하는 과정에서 결정적인 정황 증거를 확보한 것으로 알려졌다.
검찰은 피의자들이 통화 중 “죽여버리려 했다”는 취지의 발언을 하거나 서로 말을 맞추려 한 정황도 포착하는 등 증거인멸의 우려와 범죄의 중대성을 재판부에 피력할 방침이다.
앞서 경찰은 두 차례 구속영장을 신청했으나 “도주 우려가 없다”는 등의 이유로 기각된 바 있어, 이번 법원의 판단에 관심이 집중되고 있다.
A씨 등은 지난해 10월 20일 오전 1시쯤 경기 구리시 한 식당 앞에서 소음 문제로 시비가 붙은 김창민 감독을 집단 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
특히 이 과정에서 피해자의 발달장애 아들이 보는 앞에서 폭행이 이뤄져, 장애인복지법 위반에 따른 정서적 학대 혐의도 적용됐다.
김 감독은 폭행 직후 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으나 끝내 회복하지 못하고 17일 만에 뇌사 판정을 받았다. 이후 장기기증을 통해 4명에게 새 생명을 전한 뒤 숨졌다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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