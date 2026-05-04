시사 전체기사 [속보] 특검, 김건희 2심 징역 4년에 상고…윤영호 1년 6개월에도 상고 입력:2026-05-04 10:23 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨. 최현규 기자구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 초등생에 “오빠라 해봐” 설화…정청래 “아이에게 송구” 사과 2 박용진, 삼성전자 노사 향해 “끼리끼리 먹자판 잔치, 집안싸움” 3 트럼프 ‘분노의 칼날’ 韓 향하나… 靑 “주한미군 영향 없지만 주시” 4 이광재 ‘추노’한다는 안철수 “분당 주민 마음 후벼파” 5 추경호 “지난 10년 민주당 정권이 더 길어, 누가 대구 홀대했나” [인터뷰] 해당분야별 기사 더보기 1 해외여행 어쩌나… 운임 55만원에 유류할증료 107만원 2 학생 아이디어가 국제 모터 페스티벌로… “하루 14만명 몰렸다” 3 “1인당 6억, 반도체만 챙겨주냐”… 삼전 노조 탈퇴 러시 4 ‘엄카 대신 내 카드’ 청소년 신용카드 시대 열렸다 5 “사상 최대 규모”…삼성가 5년간 12조 상속세 완납 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] ‘알몸각서’ 등 피해자 342명 성착취 총책 징역 11년 선고 2 또 임신부 ‘뺑뺑이’… 280㎞ 헬기 이송했지만 태아 사망 3 “아이 살려달라” 순찰차 두드린 아버지…경찰이 길 열었다[아살세] 4 국민연금 月 200만원↑ 수급자 9만명… 275만명은 40만원↓ 5 尹 접견한 전광훈 “윤석열 배짱 없고 변호인은 멍청” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘승부수’ 던진 트럼프 “호르무즈 해협 선박 탈출 지원…방해엔 강력 대처” 2 대서양 크루즈선 한타바이러스 감염… 3명 사망·3명 치료 3 이란, 美 호르무즈 통항지원 계획에 “휴전위반 간주” 경고 4 美 국민 66% “이란전 대처 반대”… 최악 여론에 갈라지는 ‘MAGA’ 5 이란 전쟁 ‘유가 쇼크’에 美 항공사 첫 파산 해당분야별 기사 더보기 1 김하성 재활 순항…‘LG 복귀설’ 고우석 선택은 2 황인범 결국 시즌 아웃…한달 앞 다가온 월드컵 비상 3 24시간 늑장 2벌타로 연장 무산된 허인회…“이해할 수 없는 판정 매우 억울하다” 4 하정우가 전두환, 손석구가 노태우…윤종빈 신작 ‘보통사람들’ 5 가족 관객 불러 모은 ‘슈퍼 마리오 갤럭시’ 깜짝 흥행 해당분야별 기사 더보기 1 “엄마는 연쇄 성폭행범 아들을 끝까지 사랑할 수 있을까요?” 2 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 3 최휘영, 한예종 광주 이전 논란에 “옮긴다는 생각 해본 적 없어” 4 성폭행범 아들에 대한 혐오와 모정 사이 갈등하는 엄마 5 부산서 어린이날 어디 갈까… 체험형 행사 풍성 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 특검, 김건희 2심 징역 4년에 상고…윤영호 1년 6개월에도 상고 된장찌개에서 싱크대 뚜껑이?…“배 아프면 청구하셔라” “1인당 6억, 반도체만 챙겨주냐”… 삼전 노조 탈퇴 러시 해외여행 어쩌나… 운임 55만원에 유류할증료 107만원 “낮춰 파느니 물려준다”… 양도세 중과 앞두고 증여 폭발 초등생에 “오빠라 해봐” 시장 상인에 “컨설팅을”…민주당 잇단 설화 정진석까지? ‘윤어게인 공천’에 들끓는 국힘 알바비 50만원에서 출발… ‘노숙 선생님’과 청년들의 6년 동행 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요