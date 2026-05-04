시사 전체기사

[속보] 특검, 김건희 2심 징역 4년에 상고…윤영호 1년 6개월에도 상고

입력:2026-05-04 10:23
공유하기
글자 크기 조정
윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨. 최현규 기자

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 특검, 김건희 2심 징역 4년에 상고…윤영호 1년 6개월에도 상고
된장찌개에서 싱크대 뚜껑이?…“배 아프면 청구하셔라”
“1인당 6억, 반도체만 챙겨주냐”… 삼전 노조 탈퇴 러시
해외여행 어쩌나… 운임 55만원에 유류할증료 107만원
“낮춰 파느니 물려준다”… 양도세 중과 앞두고 증여 폭발
초등생에 “오빠라 해봐” 시장 상인에 “컨설팅을”…민주당 잇단 설화
정진석까지? ‘윤어게인 공천’에 들끓는 국힘
알바비 50만원에서 출발… ‘노숙 선생님’과 청년들의 6년 동행
국민일보 신문구독