한국은행, 연내 금리 올리나…부총재 “인상 고민할 때 됐다”
유상대 한국은행 부총재가 3일(현지시간) 기준금리 흐름과 관련해 “금리 인하보다는 인상 사이클 쪽으로 넘어가지 않을까 한다”고 밝혔다. 최근 물가 상방 압력이 커지는 가운데 성장세는 예상보다 크게 꺾이지 않고 있다는 판단에서다.
아시아개발은행(ADB) 연차총회 및 아세안+3 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 우즈베키스탄 사마르칸트를 방문 중인 유 부총재는 이날 한 호텔에서 기자간담회를 열고 이같이 말했다.
유 부총재는 “지난해 말까지는 금리 인하 사이클을 마무리하고 적절한 타이밍에 인상 사이클로 갈 수 있겠다는 분위기가 있었다”며 “올해 들어 여러 상황이 바뀌었고, 특히 이란 전쟁으로 고민이 커졌다”고 평가했다.
그는 전쟁에 따른 유가 충격이 물가를 끌어올리고 경기를 악화시키는 요인으로 작용할 수 있다고 설명했다. 다만 이후 반도체 사이클이 예상보다 강하게 나타나고, 수출과 소비심리도 개선되면서 “경기는 애초 생각보다는 크게 나빠지지 않은 것 아닌가 하는 생각을 하게 된다”고 했다.
특히 유 부총재는 “2월 전망 당시 올해 성장률은 2.0%, 물가는 2.2%로 봤는데, 현재로서는 성장률은 2.0%보다 그렇게 낮아지지 않을 것 같고 물가는 2.2%보다 더 높아질 상황”이라며 “금리 인하를 멈추고 금리 인상을 고민할 때가 됐다”고 강조했다.
오는 28일 열리는 한은 금융통화위원회에서 금리 경로 전망이 상향될 가능성도 시사했다. 그는 “5월 금통위까지 현재 상황이 확인된다면 2월 점도표보다는 올라갈 여지가 많이 있다”며 “확률분포가 전반적으로 조금은 오를 수 있다”고 말했다. 연내 금리 인상 가능성을 묻는 질문에도 “확률적으로 있다. 가능성은 열려 있다”고 답했다.
유 부총재는 물가에 대해서는 “상당한 상방 압력을 받고 있다”고 평가했다. 정부 대응으로 물가 상승 압력이 일부 눌릴 수는 있지만, 정책 대응을 감안하더라도 압력이 크다는 설명이다.
환율과 관련해서는 최근 원·달러 환율이 1470~1480원대에 머무는 데 대해 “과거에 비해 높은 것은 분명한 사실”이라면서도 “외화유동성이 나빠지거나 자본이탈이 일어나는 상황은 아닌 것으로 알고 있다”고 말했다.
다만 시장 쏠림이나 과도한 기대가 발생할 경우 당국이 신호를 내거나 대응할 수 있다는 기존 입장도 유지했다.
최근 성장세를 떠받치는 반도체 경기와 관련해서는 낙수효과 약화를 우려했다. 유 부총재는 “반도체 경기가 좋아 성장률이 높은 것”이라면서도 “예전에는 반도체 경기가 좋으면 국내 소비와 건설로 이어졌는데 지금은 낙수효과가 없다는 점이 걸린다”고 지적했다. 다만 최근 반도체 사이클이 과거보다 길어질 것이라는 시각이 많아지면서 경기 둔화 우려는 다소 줄었다고 설명했다.
결국 5월 금통위의 핵심 변수는 성장과 물가가 될 것으로 보인다. 유 부총재는 “성장은 많이 떨어지지 않을 것으로 보이고 물가는 많이 오를 것이라는 점이 확인되고 있다”며 “이런 추세가 더 확인되면 점도표를 통해 긴 시계에서 금리 경로의 확률분포를 알려줄 수 있다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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