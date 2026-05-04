초등 고학년 절반, “매일 2시간 이상 스마트 기기 사용”

전교조, 어린이날 앞두고 ‘2026 어린이 생활과 생각 조사’ 결과 발표



초등학교 고학년 아이들의 거의 절반이 매일 스마트폰이나 태블릿PC를 2시간 이상 사용하는 것으로 나타났다. 평소에 챗GPT나 제미나이처럼 생성형 인공지능(AI)을 사용한다고 답한 응답자는 10명 중 7명이 넘었다.



전국교직원노동조합이 4일 발표한 ‘2026 어린이 생활과 생각 조사’ 결과에 따르면, 방과후 스마트 기기 사용 시간이 ‘2시간 이상’이라고 답한 응답자는 절반에 육박하는 49.2%로 집계됐다. 특히 6학년은 16.5%가 매일 4시간 이상 스마트폰 등을 사용한다고 답했다.



이번 조사는 전교조가 어린이날을 앞두고 어린이들의 디지털 과의존 실태를 살피기 위해 벌인 것으로, 전국 초등학교 4~6학년 2804명을 대상으로 지난달 9~22일 실시됐다.



조사 결과를 세부적으로 살피면, 스마트 기기를 사용하다가 멈추기 어려웠던 경험을 묻는 말에 ‘자주 있다’ 혹은 ‘가끔 있다’고 답한 비율은 41.0%나 됐다.



스마트폰이나 인터넷, AI에 지나치게 의존하는 것 같아 걱정된다고 답한 비율은 3명 중 1명꼴인 33.1%였는데, 학년별로 보면 그 비율이 24.9%(4학년)→32.4%(5학년)→38.9%(6학년) 순으로 학년이 높아질수록 증가하는 경향을 보였다.







어른들에게 가장 바라는 것은 ‘쉬는 시간과 놀이 시간 보장’(42.4%)과 ‘공부 부담 줄이기’(42.0%)였다.



서술형 자유 응답의 절반 이상을 차지한 것도 이와 비슷했다. “충분히 쉬고 놀 시간이 필요하다”거나 “학원 끝나고 집에 오면 10시 30분, 숙제하면 12시라 쉴 새가 없다”는 식의 답변이 이어졌다. 수학여행이나 운동회 등 언젠가부터 사라지고 있는 ‘학교 행사’의 부활을 요청하는 어린이도 많았다.



전교조는 “어린이들이 진정 원하는 것은 거창한 이벤트가 아니라 자고, 놀고, 쉴 수 있는 일상의 기본권”이라며 “디지털 기기에 잠식되고 과도한 학업에 억눌린 아이들에게 진짜 놀이와 쉼을 돌려주기 위한 사회적 차원의 변화가 시급하다”고 강조했다.



박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 초등학교 고학년 아이들의 거의 절반이 매일 스마트폰이나 태블릿PC를 2시간 이상 사용하는 것으로 나타났다. 평소에 챗GPT나 제미나이처럼 생성형 인공지능(AI)을 사용한다고 답한 응답자는 10명 중 7명이 넘었다.전국교직원노동조합이 4일 발표한 ‘2026 어린이 생활과 생각 조사’ 결과에 따르면, 방과후 스마트 기기 사용 시간이 ‘2시간 이상’이라고 답한 응답자는 절반에 육박하는 49.2%로 집계됐다. 특히 6학년은 16.5%가 매일 4시간 이상 스마트폰 등을 사용한다고 답했다.이번 조사는 전교조가 어린이날을 앞두고 어린이들의 디지털 과의존 실태를 살피기 위해 벌인 것으로, 전국 초등학교 4~6학년 2804명을 대상으로 지난달 9~22일 실시됐다.조사 결과를 세부적으로 살피면, 스마트 기기를 사용하다가 멈추기 어려웠던 경험을 묻는 말에 ‘자주 있다’ 혹은 ‘가끔 있다’고 답한 비율은 41.0%나 됐다.스마트폰이나 인터넷, AI에 지나치게 의존하는 것 같아 걱정된다고 답한 비율은 3명 중 1명꼴인 33.1%였는데, 학년별로 보면 그 비율이 24.9%(4학년)→32.4%(5학년)→38.9%(6학년) 순으로 학년이 높아질수록 증가하는 경향을 보였다.AI 사용률은 72.0%로 집계됐는데, 주요 용도로는 ‘궁금한 것 물어보기’(41.2%)와 ‘공부·숙제 도움받기’(10.5%)가 꼽혔다.어른들에게 가장 바라는 것은 ‘쉬는 시간과 놀이 시간 보장’(42.4%)과 ‘공부 부담 줄이기’(42.0%)였다.서술형 자유 응답의 절반 이상을 차지한 것도 이와 비슷했다. “충분히 쉬고 놀 시간이 필요하다”거나 “학원 끝나고 집에 오면 10시 30분, 숙제하면 12시라 쉴 새가 없다”는 식의 답변이 이어졌다. 수학여행이나 운동회 등 언젠가부터 사라지고 있는 ‘학교 행사’의 부활을 요청하는 어린이도 많았다.전교조는 “어린이들이 진정 원하는 것은 거창한 이벤트가 아니라 자고, 놀고, 쉴 수 있는 일상의 기본권”이라며 “디지털 기기에 잠식되고 과도한 학업에 억눌린 아이들에게 진짜 놀이와 쉼을 돌려주기 위한 사회적 차원의 변화가 시급하다”고 강조했다.박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지