양향자 “개혁신당 제안은 보수궤멸 수작” 조작기소 특검법 연석회의 불참
“정치 선거 아닌 경제 선거 할 것”
양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 개혁신당이 제안한 여당의 ‘조작기소 특검법’ 대응을 위한 범야권 수도권 광역단체장 후보자 긴급회의를 두고 “얄팍한 수”라며 불참 의사를 밝혔다.
양 후보는 4일 국민일보와의 통화에서 “정치 선거가 아니라 경제 선거를 하겠다. 싸움은 싸움꾼끼리 해야 한다”며 이같이 말했다. 이어 “보수를 궤멸시키는 수작”이라며 “얄팍한 수로 이길 수 있는 건 단 하나도 없다”라고 강조했다.
양 후보는 또 “‘싸움꾼 대 일꾼’ 정치 선거가 아닌 경제 선거, ‘법률 기술자 대 산업 전문가’ 구도로 나아가야 한다”며 “선거가 30일이나 남았고 충분히 이길 수 있다”고 말했다.
양 후보가 불참 의사를 밝힌 연석회의는 조응천 개혁신당 경기지사 후보 제안으로 성사됐다. 조 후보는 전날 기자회견을 열고 “국가적 사법내란 사태는 진영을 초월하여 힘을 합쳐 막아내야 한다”며 양 후보 등 범야권 수도권 광역단체장 후보에게 긴급 연석회의를 제안했다. 더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안’을 막기 위해 공동 대응하자는 취지다. 양 후보와 달리 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 “범야권 공조를 환영한다”며 참석 의사를 밝혔다. 유정복 국민의힘 인천시장 후보, 김정철 개혁신당 서울시장 후보 등도 회의에 동참한다.
이준석 개혁신당 대표는 최고위원회의에서 불참 의사를 밝힌 양 후보에게 “지금 이 시각, 이 일을 막는 것보다 더 무거운 일정은 어디에도 없을 것”이라며 참석을 재차 요청했다. 이 대표는 “무너지고 있는 사법 정의가 눈에 들어오지 않는다면 정치의 엄중함을 너무 가볍게 여기시는 것”이라며 “민주당 출신이라는 인연이 발목을 잡으신다면 고개를 들어 그보다 더 절박한 사법 정의와 국민의 불안을 봐주시라”고 말했다.
양 후보는 범야권 수도권 후보 연석회의에 앞서 열리는 자당 수도권 후보들과의 별도 연석회의에는 참석한다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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