양향자 “개혁신당 제안은 보수궤멸 수작” 조작기소 특검법 연석회의 불참

“정치 선거 아닌 경제 선거 할 것”

양향자 경기도지사 후보가 지난달 29일 경기도 수원시 경기도의회에서 열린 좌담회 중 발언하고 있다. 연합뉴스

“선거가 30일이나 남았고 충분히 이길 수 있다”고 말했다.

조 후보는 전날 기자회견을 열고 “국가적 사법내란 사태는 진영을 초월하여 힘을 합쳐 막아내야 한다”며 양 후보 등 범야권 수도권 광역단체장 후보에게 긴급 연석회의를 제안했다. 더불어민주당이 추진하는 ‘윤석열정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안’을 막기 위해 공동 대응하자는 취지다. 양 후보와 달리 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 “범야권 공조를 환영한다”며 참석 의사를 밝혔다. 유정복 국민의힘 인천시장 후보, 김정철 개혁신당 서울시장 후보 등도 회의에 동참한다.

무너지고 있는 사법 정의가 눈에 들어오지 않는다면 정치의 엄중함을 너무 가볍게 여기시는 것”이라며 “민주당 출신이라는 인연이 발목을 잡으신다면 고개를 들어 그보다 더 절박한 사법 정의와 국민의 불안을 봐주시라”고 말했다.