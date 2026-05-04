보수 결집 전조? 이 대통령 지지도 두 달 만에 60% 아래로

이재명 대통령이 지난달 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정당 지지도 조사 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 4.6%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.