트럼프 ‘프로젝트 프리덤’ 어떻게 진행되나…美 해군 직접 호위 가능성은 낮아

월스트리트저널 “해협 통과 조율하는 협조 조직…해협 상황 크게 바꾸기 어려워”

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 플로리다주 마이애미 국제공항에서 대통령전용기(에어포스원)에 탑승하고 있다. 연합뉴스

일부 선박은 통행료 200만 달러를 냈다는 보도가 나오기도 했다. 국제 유가가 급등하고 미국 내 휘발유 소비자 가격이 심리적 상한선인 4달러를 돌파하기도 했다.