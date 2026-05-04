전남도, 귀농어귀촌 안정적 정착·지역 공동체 활성화 총력
전남도 ‘귀농어귀촌인 행복동행 활동’ 첫 추진
17개 모임 신청…사업비 추가 확보해 13개 지원
최종민 “공동체 기반 정착 정책 강화”
전남도는 귀농어귀촌인의 안정적인 농어촌 정착과 지역 공동체 활성화를 위해 올해 처음으로 ‘귀농어귀촌인 행복동행 활동 지원사업’을 본격적으로 추진한다고 밝혔다.
이 사업은 당초 5개 모임 선정을 목표로 했으나, 총 17개 모임이 신청하는 등 현장에서 높은 관심을 보여 사업비를 추가 확보해 13개 모임을 선정·지원하기로 했다.
지원사업은 전남도에 전입한 지 10년 이내인 귀농어귀촌인이 공통의 관심 분야를 중심으로 자발적으로 모임을 구성하고, 영농 기술 습득, 문화·예술 활동, 지역 봉사 등 다양한 활동을 통해 지역사회와의 관계를 형성하며 정착 기반을 마련하도록 돕는 것이 목적이다.
참여자들은 이러한 활동을 통해 지역에 대한 이해와 애착을 높이고, 지역 주민과의 지속적인 교류와 협력을 바탕으로 자연스럽게 공동체에 스며들 수 있도록 지원받는다.
특히 동아리 구성 시 지역 주민이 30% 이내로 참여해 멘토 역할을 하도록 함으로써 귀농어귀촌인의 지역사회 적응과 공동체 융화를 지원하는 점이 특징이다.
도는 지난 4월 면접 심사를 통해 활동 계획의 구체성과 발전 가능성 등을 종합 평가해 지원 대상을 선정했으며, 선정된 동아리에는 모임당 300만원의 활동비가 지원된다.
주요 사례로는 지역 농특산물을 활용해 전통 간식을 만드는 ‘나주로 오란다’, 지역 주민의 삶과 이야기를 영상 콘텐츠로 제작하는 ‘장흥군 마을이야기’, 청년 농업인이 모여 유기농업을 연구하고 배우는 ‘회화마을 기록단’ 등이 있다.
최종민 전남도 인구정책과장은 4일 “귀농어귀촌인이 지역사회와의 관계 속에서 지속적으로 교류하면서 정착하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로는 단순한 인구 유입을 넘어 공동체 기반의 정착 지원 정책을 강화해 농어촌에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사