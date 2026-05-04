교원투어 여행이지, ‘푸꾸옥 풀빌라 패키지’ 기획전
교원투어는 가정의 달을 맞아 가족 여행 수요를 겨냥한 ‘푸꾸옥 풀빌라 노옵션 패키지’ 기획전을 진행한다고 4일 밝혔다.
이번 기획전 상품은 신규 취항한 썬푸꾸옥항공의 인천~푸꾸옥 노선을 이용하며, 쉐라톤 푸꾸옥 롱비치 리조트와 베스트 웨스턴 프리미어 소나씨 푸꾸옥 등 5성급 리조트에 숙박한다.
세계에서 가장 긴 해상 케이블카인 혼똠섬 케이블카를 비롯해 엑조티카 빌리지 테마파크, 아쿠아토피아 워터파크 이용권이 모두 포함돼 있어 체험형 콘텐츠를 다양하게 즐길 수 있다.
교원투어는 이번 기획전 패키지 예약 고객에게 5만 원 할인과 3대 야경 투어, 전신 마사지(90분), 망고 도시락(객실 당 1개) 등 다양한 특전을 제공한다.
아울러 선착순으로 상품을 예약한 50객실을 대상으로 스타벅스 아메리카노와 조각 케이크 기프티콘을 증정하는 이벤트도 함께 진행한다. 해당 프로모션과 이벤트는 오는 6월 30일까지 출발하는 일정에 한해 적용된다.
교원투어에 따르면 베트남 푸꾸옥은 5성급 리조트와 풀빌라 등 신규 숙박 인프라 확충과 함께 체험형 콘텐츠가 확대되면서 가족 여행객의 휴양지로 주목받고 있다. 교원투어 여행이지가 최근 3년간 5월 가정의 달 예약 데이터를 분석한 결과 베트남 전체 예약에서 푸꾸옥이 차지하는 비중은 2024년 14.7%, 2025년 25.1%, 2026년 29.8%로 매년 가파르게 상승한 것으로 나타났다. 직항 노선 확대에 따른 접근성 개선과 더불어 자녀를 동반한 가족 단위 여행 수요가 늘어난 영향으로 풀이된다.
교원투어 관계자는 “푸꾸옥은 합리적인 비용으로 5성급 리조트를 이용할 수 있는 데다 영유아·어린이를 위한 인프라도 잘 갖춰져 있어 가족 여행 수요가 꾸준히 증가하고 있다”며 “앞으로도 가족 단위 고객을 겨냥한 맞춤형 상품을 지속 확대할 계획”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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