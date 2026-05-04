된장찌개에서 싱크대 뚜껑이?…“배 아프면 청구하셔라”
온라인 커뮤니티에 ‘문경새재 앞 별미 싱크대 뚜껑 된장찌개’라는 글 확산
경북 문경새재 인근 식당에서 주문한 음식에서 철 수세미와 싱크대 배수구 뚜껑이 나왔다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.
지난 3일 온라인 커뮤니티에는 ‘문경새재 앞 별미 싱크대 뚜껑 된장찌개’라는 제목의 글이 올라와 온라인상에서 빠르게 퍼지고 있다.
해당 글에 따르면 글쓴이는 가족과 함께 문경새재 축제를 즐긴 후 인근의 식당을 찾았다. 글쓴이는 “간고등어 정식과 여러 음식을 주문하고 기다렸는데 간고등어에서 철 수세미가 나왔다”고 주장했다.
그는 “주인한테 말하니 ‘다시 해드릴까요’라고 하더라. 안 해줘도 된다고 하니 ‘가격에서 빼드리겠다’며 주방으로 다시 들어가더라”고 설명했다.
그러면서 “곧이어 나온 된장찌개에서 말도 안 되는 게 나왔다”며 “싱크대 뚜껑이 (나왔다)”라고 주장했다. 글쓴이가 공개한 사진에는 뚝배기 그릇에 담긴 된장찌개 안에 싱크대 배수구 뚜껑이 있었다.
글쓴이는 “주인에게 따져봤지만 ‘돈 내지 말고 그냥 가셔라, 배 아프면 청구하셔라’(고 하더라)”며 “저희가 난리 치니 가게 앞에 ‘모든 좌석이 예약 중’이라는 문구를 걸어 놓더라. 저희가 지나가고 나니 바로 (그 문구가 적힌 팻말을) 치우고 정상 영업 한다”고 주장했다.
글쓴이는 “다른 물건도 아니고 된장찌게에 어떻게 싱크대 뚜껑이 (들어가다니) 역겨운 하루”라고 말했다.
사연을 접한 누리꾼들은 “바로 경찰을 불러야 한다. 그래야 구청 위생과에 고발된다”, “식당 이름이 무엇이냐”, “식품의약품안전처에 신고해야 한다”, “정말 황당하다”는 등의 비판적인 반응을 보였다.
음식에서 이물질이 발견된 경우, 식약처가 운영하는 ‘식품안전나라’ 홈페이지를 통해 신고할 수 있다. 신고할 때는 사진·영상 등 증거를 첨부해야 한다. 식약처는 조사 결과에 따라 식품위생법 위반이 확인된 식당에 시정명령, 영업정지 등의 처분을 내릴 수 있다.
문경새재에서는 문화체육관광부가 선정한 명예 문화관광축제인 ‘2026 문경찻사발축제’가 지난 1일부터 10일까지 열린다. 축제에서는 찻사발 공모 대전, 도자 명품전, 국제작가교류전, 찻사발 빚기, 가족 도예 체험 등 체험 행사를 선보이고 있다.
문경=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사