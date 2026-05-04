관광공사, ‘관광기업 데이터·AI 활용 지원 사업’ 참여기업 공모
27개 기업 선정 데이터·AI 기반 성장 지원
한국관광공사는 오는 20일까지 관광기업의 데이터·인공지능(AI) 활용 역량 강화를 위해 ‘2026 관광기업 데이터·AI 활용 지원 사업’에 참여할 기업을 모집한다고 4일 밝혔다. 이번 사업은 관광기업이 데이터와 AI를 활용해 서비스 전반의 성과를 높일 수 있도록 지원하는 프로그램이다.
공모는 AI 기반 데이터 분석 환경 구축 및 활용, AI 기반 데이터 마케팅 컨설팅(그로스 해킹) 2개 유형으로 나눠 진행된다. 기업은 자사의 여건을 고려해 추진 방향에 맞는 유형을 선택해 지원하면 된다. 웹사이트 또는 모바일 앱 서비스를 보유한 관광 분야 중소기업이면 신청할 수 있다.
한국관광산업포털 투어라즈(touraz.kr)를 통해 접수하며, 총 27개 기업을 선발한다. 최종 선정 결과는 6월 중 발표된다.
해당 기업은 10월까지 약 4개월간 전문 컨설턴트와 함께 데이터 분석 환경 구축부터 AI 기반 마케팅까지 전 과정에 걸쳐 밀착 지원을 받는다. 전 기업은 100만원의 AI 솔루션 구독료를 받을 수 있다. 데이터 마케팅 컨설팅 유형에 선정된 기업에는 각 최대 1000만원의 캠페인 광고비가 추가 지원된다.
이미숙 관광공사 관광데이터허브팀장은 “지난해 참여기업들은 매출이 평균 8배, 이용자 유입이 11배 증가하는 등 가시적인 성과를 거뒀다”며 “올해도 관광기업들이 데이터와 AI를 핵심 경쟁력으로 삼아 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 맞춤형으로 지원하겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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