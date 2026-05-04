김시우, 트럼프 참관 캐딜락 챔피언십 공동 4위…시즌 네 번째 ‘톱5’

영, 와이어투와이어로 상금 53억원 획득

세계 1위 셰플러, 3개 대회 연속 준우승

4일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도럴 블루 몬스터 코스에서 열린 시그니처 대회 캐딜락 챔피언십 4라운드 18번 홀에서 김시우가 티샷을 날리고 있다. AFP연합뉴스

4일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도럴 블루 몬스터 코스에서 끝난 시그니처 대회 캐딜락 챔피언십에서 시즌 2승째를 거둔 카메론 영. AFP연합뉴스

영은 2번 홀(파4) 페어웨이에서 자신의 공이 움직였다고 자진 신고해 1벌타를 적어내고도 파를 기록했다.