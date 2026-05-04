김시우, 트럼프 참관 캐딜락 챔피언십 공동 4위…시즌 네 번째 ‘톱5’
영, 와이어투와이어로 상금 53억원 획득
세계 1위 셰플러, 3개 대회 연속 준우승
김시우가 미국프로골프(PGA)투어에서 6번째 ‘톱10’에 입상했다.
김시우는 4일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도럴 블루 몬스터 코스(파72)에서 열린 시그니처 대회 캐딜락 챔피언십(총상금 2000만 달러) 마지막날 4라운드에서 보기 1개에 버디 3개를 묶어 2언더파 70타를 쳤다.
최종합계 11언더파 277타를 기록한 김시우는 공동 4위에 입상했다. 올 시즌 6번째 ‘톱10’이자 4번째 ‘톱5’다. 공동 4위 상금은 82만6666 달러(약 12억2000만 원).
우승은 캐머런 영(미국)의 와이어투와이어로 끝났다. 첫날 선두에 올라 한 차례도 선두를 내주지 않은 영은 마지막날도 4타를 줄여 최종합계 19언더파 269타를 기록, 우승 상금 360만 달러(약 53억 원)를 획득했다.
제5의 메이저대회로 불리는 플레이어스 챔피언십에 이어 시즌 두 번째 우승이다.
세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국·최종합계 13언더파 275타)가 영에 6타 뒤진 준우승에 그쳤다. 지난 달 마스터스 토너먼트와 RBC 헤리티지에 이어 3개 대회 연속 준우승이다.
3라운드까지 공동 2위였던 김시우는 영, 셰플러와 함께 챔피언조에 편성돼 우승 경쟁을 벌였다. 3번 홀(파4)에서 보기를 범한 김시우는 4번 홀(파3)에서 곧바로 버디로 만회한 뒤 2타를 더 줄였다.
영은 2번 홀(파4) 페어웨이에서 자신의 공이 움직였다고 자진 신고해 1벌타를 적어내고도 파를 기록했다.
임성재는 공동 65위(최종 합계 2오버파 290타)로 대회를 마쳤다.
한편, 대회 마지막 날에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 대회장을 찾아 경기를 관전했다. 트럼프 대통령은 현지 시간으로 정오에 대회장에 도착해 대회가 끝날 때까지 가족들과 경기를 지켜봤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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