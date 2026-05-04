‘승부수’ 던진 트럼프 “호르무즈 해협 선박 구출 개시…방해엔 강력 대처”
트럼프 “프로젝트 프리덤, 중동 시간으로 4일부터 개시”
호르무즈 해협 봉쇄, 역봉쇄 대치 대신 구출로 전환
뉴욕타임스 “이란에 대한 도전장”…이란 반격 등 위험 요소도
도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 호르무즈 해협에 갇힌 전 세계 국가들의 선박들을 빼내는 ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’을 개시한다고 밝혔다. 미국은 그동안 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대해 해상 ‘역봉쇄’로 맞대응해왔는데 이를 해상 구출 작전으로 전환하겠다는 뜻으로 해석된다. 해협 봉쇄가 일으킨 국제 유가 급등을 해결하기 위해 트럼프가 승부수를 던진 것으로 보이지만 이란의 기뢰나 고속정 공격 등으로 반격할 경우 정치적 도박이 될 수 있다는 관측도 나온다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “나는 내 대표단을 통해 우리가 그들(세계 각국)의 선박과 선원을 해협에서 안전하게 빼내기 위해 최선의 노력을 다할 것이라고 (해당 국가에) 알리도록 했다”며 “이 과정, 프로젝트 프리덤은 중동 시간으로 월요일(4일) 오전에 시작될 것”이라고 밝혔다. 다만 이 작전에 미 해군이 참여할지 등 구체적인 계획은 거의 밝히지 않았다.
트럼프는 “이번 조치는 지난 몇 달 동안 갈등을 겪어온 당사자들 사이에서 ‘선의’를 보여주는 계기가 될 수 있다고 본다”며 “만약 어떤 방식으로든 이 인도주의적 과정이 방해받는다면 그 방해는 유감스럽게도 강력하게 대응될 수밖에 없을 것”이라고 덧붙였다.
다만 이란과의 협상은 계속된다는 점도 강조했다. 트럼프는 “나는 나의 대표들이 이란과 매우 긍정적인 논의를 하고 있으며 이 논의가 모두에게 매우 긍정적인 결과로 이어질 수 있다는 것을 충분히 인지하고 있다”며 “이것은 미국과 중동 국가들, 특히 이란이라는 국가를 대신한 인도주의적 제스처”라고 설명했다.
트럼프는 전 세계 국가들이 호르무즈 해협에 묶여 있는 선박들을 빼내는 데 미국의 도움을 요청해왔다며 “이란과 중동, 그리고 미국의 이익을 위해 우리는 이 국가들에 그들의 선박들을 제한된 수로 밖으로 안전하게 안내해 그들이 자유롭고 원활하게 그들의 일을 계속할 수 있도록 하겠다고 말했다”고 전했다. 그러면서 “이 선박 이동은 단지 아무런 잘못도 하지 않은 사람들, 기업들, 그리고 국가들을 풀어주기 위한 것”이라며 “그들은 상황의 희생자들”이라고 적었다.
트럼프의 이번 조치는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 미국의 이란 해상 ‘역봉쇄’로 이어진 장기간의 해상 대치를 종결하겠다는 뜻으로 해석된다. 뉴욕타임스는 “트럼프의 이번 발표는 사실상 이란에 대한 도전장이며 이란이 미 해군을 상대로 먼저 공격을 하거나 기뢰를 설치하는 위험을 감수하지는 않을 것이라는 ‘도박(bet)’에 기반한 것”이라며 “이 조치가 성공한다면 현재 이란과 미국이 각각 시행하고 있는 ‘이중 봉쇄’ 구도를 뒤집는 계기가 될 수 있다”고 평가했다. 다만 이란이 호르무즈 해협 기뢰를 설치하거나 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC)가 반격에 나설 경우 현재 유지 중인 휴전이 깨질 ‘위험 요소’도 있다.
트럼프의 발표는 이날 호르무즈 해협 인근에서 화물선 공격이 알려진 뒤 나왔다. AP통신은 영국 해사무역기구(UKMTO)를 인용해 호르무즈 해협 인근 시릭 해상을 항해하던 화물선 한 척이 여러 척의 소형 선박으로부터 공격을 받았다고 전했다. 선원들은 모두 무사한 것으로 알려졌다. 이번 공격은 이란 전쟁 이후 해협 안팎에서 발생한 최소 24건의 공격 중 최신 사례다. 다만 파르스 등 이란 매체들은 이란의 공격 사실을 부인하며 감시 활동의 일환으로 해당 선박을 정지시킨 것이라고 반박했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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