‘승부수’ 던진 트럼프 “호르무즈 해협 선박 구출 개시…방해엔 강력 대처”

트럼프 “프로젝트 프리덤, 중동 시간으로 4일부터 개시”

호르무즈 해협 봉쇄, 역봉쇄 대치 대신 구출로 전환

뉴욕타임스 “이란에 대한 도전장”…이란 반격 등 위험 요소도



도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

승부수를 던진 것으로 보이지만 이란의 기뢰나 고속정 공격 등으로 반격할 경우 정치적 도박이 될 수 있다는 관측도 나온다.

나는 내 대표단을 통해 우리가 그들(세계 각국)의 선박과 선원을 해협에서 안전하게 빼내기 위해 최선의 노력을 다할 것이라고 (해당 국가에) 알리도록 했다”며 “

이 과정, 프로젝트 프리덤은 중동 시간으로 월요일(4일) 오전에 시작될 것”이라고 밝혔다. 다만 이 작전에 미 해군이 참여할지 등 구체적인 계획은 거의 밝히지 않았다.