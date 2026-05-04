‘미군감축·관세인상’ 폭탄에 독 총리 “미, 최우선 동맹”

도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 전쟁을 강도 높게 비판했던 프리드리히 메르츠 독일 총리가 주목 미군철수와 자동차 관세 인상이라는 후폭풍을 맞자 미국은 독일에 가장 중요한 동맹이라고 강조하며 사태 수습에 나섰다.

프리드리히 메르츠 독일 총리가 지난달 25일(현지시간) 독일 마르부르크에서 열린 제41회 기독민주노동자연합(CDA) 연방대회에 참석해 엄지손가락을 치켜들고 있다. 로이터연합