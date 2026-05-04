[속보] 트럼프 “4일부터 호르무즈 갇힌 선박들 빠져나오게 노력”

나는 내 대표단을 통해 우리가 그들의 선박과 선원을 해협에서 안전하게 빼내기 위해 최선의 노력을 다할 것이라고 (해당 국가에) 알리도록 했다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일 오전(중동 시간 기준)부터 호르무즈 해협에 갇힌 제3국 선박들이 안전하게 빠져나올 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “전 세계의 국가들이 호르무즈 해협에 갇힌 그들의 선박을 풀어주는 데 도움을 줄 수 있는지 미국에 요청해왔다”면서 “트럼프 대통령은 “이 과정, 즉 ‘프로젝트 프리덤’(해방 프로젝트)는 중동 시간으로 월요일 오전에 시작될 것”이라고 밝혔다.그는 미측 대표단이 이란과 “매우 긍정적인 논의”를 하고 있다고 소개한 뒤 “만약 어떤 형태로든 이 인도적 절차가 방해받는다면, 그 방해에는 유감스럽지만 강력하게 대응할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.김상기 선임기자 kitting@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지